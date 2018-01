Paula Berlin Montag, 29.01.2018 | 13:35 Uhr

Personalmangel auch an Berliner Schulen ist nicht neu und entspricht dem gesammten Öffentlichen Dienst, der seit Jahrzehnten vom Senat totgespart wurde und für Nachwuchskräfte wurde auch nicht gesorgt. Der Bereich ist daher überaltert und so gehen eben auch neben der 63ziger Regelung sehr viele Angestellte und Beamte in Rente bzw. Pension. Also ein hausgwmachtes Problem, an dem in sehr vielen Bereichen nun erfolglos herumgedokert wird. Wieso gibts zu wenige Erzieher in Kitas? Weil man es seit Jahrzehnten versäumt hat, Nachwuchskräfte zu fördern und für eine angemessene Bezahlung zu sorgen. Das gilt auch für die Pflegekräfte, die Polizei , med.Personal in Krankenhäuser. Personalmangel in Jugendämtern, Bürgerämtern etc.

Umsichtige und weitsichtige Planung statt nur Rotstiftpolitik hätte uns Bürgern all das erspart.Wann gibt es da ein umdenken?