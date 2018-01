Dass in Deutschland Lehrer fehlen, ist kein Geheimnis. Die Zahlen, die die Bertelsmann Stiftung jetzt veröffentlicht hat, sind aber doch erschreckend: Bis 2025 fehlen bundesweit 35.000 Lehrer an Grundschulen. Die Forscher haben drei Ideen, um den Bedarf zu decken.

Der Lehrermangel an den Grundschulen in Deutschland spitzt sich nach einer Studie in den nächsten Jahren dramatisch zu. Nach Zahlen, die die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch in Gütersloh vorgestellt hat, fehlen bis 2025 rund 35.000 Lehrer für die ersten Schuljahre. Der Grund dafür: Nach Berechnungen der Stiftung müssten bis zu dahin knapp 105.000 neue Lehrer eingestellt werden, die Universitäten können in diesem Zeitraum aber nur 70.000 Absolventen ausbilden [die Studie als pdf-Download].

In ihrer Rechnung gehen die Bildungsforscher Klaus Klemm und Dirk Zorn von 60.000 Pädagogen aus, die in den Ruhestand gehen und ersetzt werden müssten. Weitere 26.000 neue Lehrer seien nötig, um die bis dahin steigenden Schülerzahlen aufzufangen. Für den Ausbau von Ganztagsschulen würden außerdem 19.000 Lehrer benötig. Nach Zahlen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind aktuell bundesweit rund 2.000 Lehrerstellen an Grundschulen nicht besetzt.