Sie selbst sagte im Jahr 2000, nachdem sie an die Spitze der Stasiunterlagenbehörde gewählt wurde: "Ich kann fest sein." Sturheit habe sie "gelegentlich schon drauf", so Birthler weiter. Sie unterscheide aber zwischen Festigkeit und Härte. "Und Härte brauche ich nicht."

Beinahe wäre Marianne Birthler Bundespräsidentin geworden. Vor einem Jahr galt sie ganz kurz als letzter Trumpf der Kanzlerin bei der Suche nach einem neuen Staatsoberhaupt. Nach kurzer Bedenkzeit sagte sie allerdings ab, zum zweiten Mal Joachim Gauck in einem Amt zu folgen. Das passt zu ihr, die oft den Eindruck macht, sich nicht ins Rampenlicht zu drängen - obwohl sie durchaus in ihm stand. Marianne Birthler ist nicht laut. Zu weich sei sie, meinten ihre Gegner.

Durchsetzungsfähigkeit und Standhaftigkeit waren oft gefragt, in Marianne Birthlers bewegten Berufsleben. Sie hat die Kirche, die grüne Partei und eine Behörde von innen kennengelernt. Außerdem war sie zehn Jahre lang Hausfrau und Mutter auf einem Dorf gewesen. "So viele verschiedene Leben zu leben, finde ich schon sehr schön."

Birthler engagierte sich in der Initiative für Frieden und Menschenrechte, für die sie später auch am Runden Tisch saß. Für Bündnis '90 zog sie im März 1990 in die letzte Volkskammer der DDR ein. Dann wurde sie in den Brandenburger Landtag gewählt und Bildungsministerin im ersten Kabinett von Manfred Stolpe. 1992 trat sie zurück - wegen der Stasiverstrickungen des Ministerpräsidenten.

Für sie sei es eine wichtige Voraussetzung für seriöse Politik, dass man sich stets bewusst sei: "Wenn die Sache gegen mein Gewissen geht, gehe ich eben", sagte Birthler. "Ein bisschen die Klinke in der Hand zu haben als Politiker, ist zwingend erforderlich. Das heißt nicht, dass man nicht auch zu Kompromissen fähig ist, die wehtun."