Von Storch hatte sich via Twitter am Silvesterabend über einen Tweet der Kölner Polizei aufgeregt, die Neujahrsgrüße in mehreren Sprachen veröffentlicht hatte, darunter Arabisch. "Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?", schrieb von Storch.

Die AfD brachte die Account-Sperrung von Storchs auf Twitter mit dem neuen Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hassbotschaften im Internet [Hintergrund auf tagesschau.de] in Zusammenhang. Das "Zensurgesetz" von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) zeige schon am ersten Tag des neuen Jahres "seine freiheitsbeschneidende Wirkung", erklärte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland. "Diese Stasi-Methoden erinnern mich an die DDR."



Die Netzpolitikerin der Linken, Anke Domscheit-Berg, sagte im rbb-Inforadio, das Sperren von Twitter-Accounts habe es auch schon vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegeben. Dies sei nichts, was nun erstmalig passiert ist. Es werde nur von der AfD mit dem Gesetz in Verbindung gebracht, weil sie selbst sehr stark gegen dieses Gesetz gekämpft hatte. "Die AfD will, dass sich Hass und Hetze ungestört weiter verbreiten können", sagte die Linken-Politikerin im rbb.



Ko-Parteichef Jörg Meuthen verteidigte von Storchs Aussagen auch in der Sache. "Das ist kein Hasspost", sagte er mehreren Zeitungen. "Das ist natürlich eine sehr kräftige Sprache, aber die Aussage ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt."