Staatsschutz ermittelt nach Messerangriff in Schöneberg

Nach einer Messerattacke am U-Bahnhof Bayerischer Platz ermittelt der Staatsschutz. Ein Syrer war mit einem Messer auf mehrere Menschen losgegangen. Der 23-Jährige gilt als "psychisch labil".

Nach einem Messerangriff am Silvestertag sind die Motive des 23 Jahre alten Täters noch nicht geklärt. Der Staatsschutz prüft derzeit, ob es einen islamistischen Hintergrund gibt.



Der Mann hatte am U-Bahnhof Bayerischer Platz in Berlin-Schöneberg mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen, einen 50-Jährigen leicht verletzt und war dann von einer alarmierten Streife festgenommen worden. Der Mann ist Syrer.