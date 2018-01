Was Müller an den Sondierungen lobt - und kritisiert

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht in dem Ergebnis der Sondierungsgespräche viel Positives: ein starkes Europa zum Beispiel. Doch in einem Punkt ist er unzufrieden mit dem Papier von CDU, CSU und seiner Partei.

Verhalten optimistisch - so äußert sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller

zu der Sondierungseinigung zwischen Union und SPD. Die Ergebnisse seien eine tragfähige Diskussionsgrundlage für den Sonderparteitag der Sozialdemokraten am 21. Januar, teilte der SPD-Politiker mit. Der Wille zur Erneuerung und Veränderung sei erkennbar.



Müller lobte viele Punkte aus dem Sondierungspapier: den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, die Verstetigung des Hochschulpakts zur Finanzierung von Studienplätzen, die langfristige Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung und die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege.