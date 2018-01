imago stock&people Audio: Inforadio | 29.01.2018 | Nina Amin | Bild: imago stock&people

Appell an Berlins Regierenden - Mieter fordern Müller zum Kampf gegen steigende Mieten auf

29.01.18 | 19:40 Uhr

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sitzt für die SPD in den Koalitionsverhandlungen - als Co-Chef der Arbeitsgruppe für Wohnungsbau. Mieter aus Steglitz-Zehlendorf fordern nun von Müller, sich gegen steigende Mieten in der Hauptstadt einzusetzen.

Berliner Mieter haben sich in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gewandt. In dem Schreiben, das dem rbb vorliegt, appellieren die Mieter aus Steglitz-Zehlendorf an Müller, sich gegen steigende Mieten in Berlin einzusetzen. Müller gehört zum 35-köpfigen Verhandlungsteam der SPD bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union auf Bundesebene. Er leitet als Co-Vorsitzender die Arbeitsgruppe "Wohnungsbau, Mieten und Stadteinwicklung". Die Verhandlungen sollen am kommenden Freitag abgeschlossen sein.



Mehr zum Thema Bing/rbb24 Hick-Hack um Bundesflächen - Berlin verschleppt Neubau tausender Sozialwohnungen Berlin braucht dringend günstige Wohnungen. Auf bundeseigenen Grundstücken könnten tausende davon gebaut werden. Doch Senat und Bezirke arbeiten mehr gegen- als miteinander. Das zeigt ein Beispiel aus Treptow-Köpenick. Von Robin Avram

Mieter fordern sozialverträgliche Perspektive

Mit all seiner Kraft solle Müller sich in den Koalitionsverhandlungen für eine neue öffentliche Wohnungspolitik einsetzen, so der Appell der Mieter mehrerer Wohnanlagen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Außerdem gehe es ihnen darum, dass Müller sich für eine nachhaltige, sozialverträgliche Perspektive der BimA-Wohnungen in Berlin stark mache. Dazu formulieren sie in dem Brief mehrere Vorschläge, um "eine Kompromisslösung in der zuletzt aufgeheizten Debatte zwischen BImA und dem Senat" zu finden. Eine Option wäre den Mietern zufolge ein Modell, bei dem Kommunen und Bund zugleichen Teilen Eigentümer von Wohnanlagen werden. Außerdem fordern sie "Ressourcen zur Behebung des langjährigen Investitionsstaus in den BimA-Wohnanlagen und für Neubauvorhaben".



BImA und Senat werden sich nicht einig

Die BimA stand wiederholt in der Kritik, auf einem großen Berg an Häusern, Wohnungen und bundeseigenen Grundstücken zu sitzen, die das Land Berlin gerne für den sozialen Wohnungsbau nutzen würde. Die Bundesanstalt ist per Gesetz dazu verpflichtet, nach kaufmännischen Grundsätzen Bundesimmobilien meistbietend zu veräußern. Das wirkt sich zwangsläufig auf die Preise der Mietwohnungen aus.

In dem Brief betonen die Mieter, "dass in Berlin mittlerweile auch für normalverdienende Mittelschichtsfamilien selbst bescheidenere Wohnungsgrößen kaum mehr finanzierbar sind." Die BImA-Mieterhöhungen bis an den oberen Rand des Berliner Mietspiegels sollten deshalb zurückgenommen werden, heißt es weiter. Jürgen Gehb, der Leiter der BImA, warf dem Senat auf der anderen Seite vor, bereits im März 2015 angebotene Flächen bis heute nicht erworben zu haben. Wie rbb-Recherchen ergaben, trifft dieser Vorwurf auf ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück in Treptow-Köpenick zu.