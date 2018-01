Der heute 27-Jährige hatte am 18. März vergangenen Jahres in einem Flüchtlingsheim in Nauen einen Landsmann erstochen - heimtückisch, wie die Strafkammer urteilte. Zehn Tage später sollte er nach Italien abgeschoben werden, wo er zuerst europäischen Boden betreten hatte. Der Flug war bereits gebucht. Die Ausländerbehörde hat dem abgelehnten Asylbewerber diesen Termin auch mitgeteilt, so der Landkreis.

Der Somalier, der am Dienstag im Potsdamer Landgericht zu einer lebenslangen Strafe wegen Mordes verurteilt worden ist, stand kurz vor der Abschiebung und wusste dies auch. Das hat der zuständige Landkreis Havelland auf Anfrage des rbb-Senders Antenne Brandenburg in einem Schreiben mitgeteilt.

Zu dieser Zeit hielt sich der Somalier bereits seit gut drei Jahren in Deutschland auf. Im Januar 2014 hatte er in Eisenhüttenstadt einen Asylantrag gestellt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte das Asylbegehren am 27. März desselben Jahres ab, mit der Begründung, dass der Somalier bereits in Italien den so genannten "subsidiären Schutz" erhalten hatte.

Diese Entscheidung sei später aufgehoben worden, teilte der Landkreis Havelland weiter mit. Am 6. Oktober 2014 lehnte das BAMF den Antrag ein zweites Mal ab. Dagegen legte der Somalier Rechtsmittel ein. Ohne Erfolg, der Asylantrag scheiterte abermals.