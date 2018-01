imago/Thomas Trutschel Audio: Inforadio | 20.01.2018 | Ute Schuhmacher | Bild: imago/Thomas Trutschel

Ehemaliges Flughafengebäude - SPD will Millionen in Tempelhofsanierung investieren

20.01.18 | 14:38 Uhr

Einen Teil des Geldes aus dem Milliarden-Haushaltsüberschuss aus 2017 will die Berliner SPD in die Sanierung des Tempelhofer Ex-Flughafengebäudes stecken. Es sollen dringend benötigte Gewerbeflächen enstehen. Aus der SPD-Fraktion kam zudem scharfe Kritik am Koalitionspartner Linke.

Die Berliner SPD will einen Teil der Haushalts-Milliardenüberschüsse aus dem vergangenen Jahr in die Sanierung des früheren Flughafengebäudes in Berlin-Tempelhof investieren. Jeweils weitere dreistellige Millionensummen sollen in den Kauf von Grundstücken für neue Schulen, Kitas und Wissenschaft und in einen Fond für die S-Bahn gesteckt werden. Das kündigten Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und SDP-Fraktionschef Raed Salah am Samstag am Rande der Fraktionsklausur in Hamburg an.

Mit dem Geld für die S-Bahn soll Berlin in die Lage versetzt werden, einen eigenen Fuhrpark aufzubauen. Das soll helfen, bei den nächsten Ausschreibungen von S-Bahnstrecken eine bessere Verhandlungsposition zu haben. An der Entscheidung, wie die S-Bahn in Berlin in Zukunft betrieben werden soll, wird im Senat jedoch noch gearbeitet.

Kritik an Stadtentwicklungssenatorin Lompscher

Beim Thema Wohnungsneubau, das bei der Klausur der SPD-Fraktion eine zentrale Rolle spielen sollte, kritisierten die Abgeordneten Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) scharf. Sie konzentriere sich zu wenig auf diesen Bereich, sagten SPD-Vertreter dem rbb. Die Anstrengungen hätten hier spürbar nachgelassen. Dadurch habe auch mancher Bezirk inzwischen andere Prioritäten. Die rot-rot-grüne Koalition hat vereinbart, pro Jahr im Schnitt 6.000 Wohnungen neu zu bauen. Nach den bisher vorliegenden Zahlen wird dieses Ziel bis 2019 aber verfehlt.

Tempelhof für Unternehmen und Messen

Zum Tempelhof-Gebäude sagte Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller: "Wir haben mitten in der Stadt mit Tempelhof zigtausende Quadratmeter Gewerbeflächen." Diese müsse man den vielen Unternehmen, Start-ups und der Digitalszene zugänglich machen, denn die suchten Flächen. Auch für Messen soll Tempelhof in Zukunft wieder offen sein. Das Angebot an Gewerbeflächen in der Innenstadt sei beschränkt. Deshalb will sich die SPD in der rot-rot-grünen Koalition dafür einsetzen, dass die Sanierung des Gebäudes mit einigen Millionen aus dem Haushaltsüberschuss von 2,16 Milliarden aus 2017 fortgesetzt wird. Im aktuellen Haushalt ist schon Geld für die Dachsanierung und einen kleineren Teil des Gebäudes vorgesehen. Mit dem neuen Geld sollen Hangars saniert und Flächen für Gewerbe hergerichtet werden. Allerdings braucht die SPD dafür die Zustimmung der Koalitionspartner Linke und Grüne. Die haben allerdings bereits eigene Pläne dafür, was mit dem Haushaltsüberschuss passieren soll.

Ziel: kein zweites ICC

Der Flughafen Tempelhof wurde 2008 stillgelegt. Das Gebäude hat 300.000 Quadratmeter Fläche und ist noch heute eines des größten der Welt. Es ist jedoch sanierungsbedürftig. Momentan steht ein großer Teil der Fläche leer. Einige Unternehmen nutzen das Gebäude bereits. Außerdem sei dort ein Teil der Berliner Verwaltung untergebracht, beispielsweise der Polizeipräsident. Aber: "Da muss man einfach mehr draus machen", sagte Müller. Die Hangarflächen sollten dauerhaft für Messen und Kongresse zur Verfügung stehen.

Hintergrund imago/Andreas Prost Pläne für den Ex-Flughafen Tempelhof - Wie ein schwerfälliges Tier Filmhafen, Blumenschau, Kreativzentrum - seit der Stilllegung im Jahr 2008 gab es unzählige Vorschläge für das Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Was tut sich, und wer ist schon vor Ort? Nadine Kreuzahler hat sich umgesehen.

Hinter den Plänen steht der Wunsch, dass Tempelhof nicht dasselbe Schicksal erleiden soll wie das ICC. Das ehemalige Kongresszentrum ist seit der Schließung 2014 stillgelegt, angesichts der hohen Sanierungskosten ist seine Zukunft ungewiss.

Mehrere Male ein dreistelliger Millionenbetrag

Nach den Worten Müllers müsste in diesem und den nächsten beiden Haushalten jeweils ein dreistelliger Millionenbetrag zur Verfügung gestellt werden. Die Sanierung ziehe sich über mehrere Jahre hin. "Das Gebäude hat eine schwierige Bausubstanz". Die Investitionen sollen sich in dieser Legislaturperiode, also bis 2021, ausschließlich auf das Gebäude beschränken. Später könne man sich auch um den Rand des Feldes kümmern.

Langfristige Planung: Stadtquartier für Kunst und Kultur

Bereits jetzt wird am Gebäude saniert und gebaut. Im August starteten die Bauarbeiten am Tower am westlichen Kopfteil des Gebäudes. Er soll ab 2020 als Aussichtsplattform zugänglich sein. Auf dem Dach soll eine über ein Kilometer lange Geschichtsgalerie entstehen. Langfristig will das Land Berlin das Flughafengebäude in ein "Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft" verwandeln.

Wie genau der Haushaltsüberschuss aus dem vergangenen Jahr verwendet werden soll, darüber besteht noch keine Einigung in der rot-rot-grünen Berliner Koalition. Die SPD-geführte Finanzverwaltung will mindestens die Hälfte davon in die Schuldentilgung stecken. Berlin hat derzeit rund 59 Milliarden Euro Schulden. Die Linksfraktion verlangt dagegen, mehr Geld für Investitionen beiseitezulegen und weniger in den Schuldendienst zu stecken. Das Geld, das nicht für den Schuldenabbau verplant wird, fließt laut Gesetz in einen Investitionsfonds - das "Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeit" (Siwana). Aus dem Topf werden verschiedene Projekte finanziert. Entschieden werden dürfte der Konflikt spätestens auf der Senatsklausur Ende des Monats.