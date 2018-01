Fast eine halbe Milliarde Euro zusätzlich will Brandenburg in diesem Jahr ausgeben: für Kitas, Schulen, Straßen und Digitalisierung. Rot-Rot sieht sich damit gut aufgestellt - die Opposition wittert Wahlgeschenke.

Der Brandenburger Landtag berät am Mittwoch in erster Lesung über den geplanten Nachtragshaushalt. Die rot-rote Koalition will angesichts gestiegener Steuereinnahmen die Ausgaben anheben - um 482 Millionen Euro, auf dann 11,8 Milliarden Euro. Die zusätzlichen Mittel sollen unter anderem in Infrastruktur und Bildung investiert werden.

Das Geld soll vor allem in ländliche Regionen gehen. Aber auch das beitragsfreie letzte Kita-Jahr, der Bau von Studentenwohnungen sowie bessere Internetverfügbarkeit sind geplant. Außerdem soll auch Geld in den öffentlichen Nahverkehr fließen.