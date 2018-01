David Lejdar Berlin Sonntag, 28.01.2018 | 17:05 Uhr

Ich finde an erster Stelle Nutzung des Wortes "Zitadelle" abwegig da mit solchem Wort ein Zweck gegeben ist welcher aber dieser Tage so nicht da. D.h. wenn die Anlage nun Museum, dann ist eine insbesondere staatliche Bezeichnung als "Kern einer Festung" nicht korrekt. Dabei ist mir zwar klar dass das Kriegswesen dieser Tage nicht mehr so wie im Mittelalter, aber ein ordentlicher Staat hat sicherlich kein Problem seine militärische Präsenz und Stellung zu zeigen und sollte nicht davon ausgehen dass bissel Guerilla viel schaffen - und in dem Sinne scheint mir nicht ok was als Teil dessen zu nennen was nicht solcher.



Historisch jedoch klar dass Zitadelle war, ob nun von manchen als modernere Form einer Zwingburg gesehen (von welchen durch Teutonen mehrere errichtet wurden). Und was da mit August von Thümen am 26. April 1813 erinnert manchen vielleicht an eine Szene welche im Koran beschrieben (was es auch schon vor Koran gab, aber nicht jeder Kriegsherr war zum Dialog willig).