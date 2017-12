Bild: rbb/Brandenburg Aktuell

Neujahrsansprache | Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke - "Besser aufeinander achten, gemeinsam für mehr Gerechtigkeit"

30.12.17 | 09:28 Uhr

Der Brandenburger Weg ist "rücksichtsvoll und solidarisch", Egoismus führt nicht zum Ziel: Mit dieser Botschaft schickt Ministerpräsident Dietmar Woidke die Brandenburger ins Neue Jahr. Und er appelliert, Brücken zu bauen "zwischen Generationen und Regionen".

Liebe Brandenburgerinnen, liebe Brandenburger, überall in unserem Land begrüßen wir das neue Jahr mit Freude. Und nicht nur hier, weltweit verbinden Menschen die kommende Zeit mit Wünschen und Hoffnungen. Sie können uns Halt und Orientierung geben. So, wie wir sie auch bei unseren Mitmenschen finden. Die Familie war für die meisten während der Feiertage der Ort zum Innehalten und auch der Ort zum Kraft tanken. Aber spätestens heute am Neujahrstag sind viele Kinder, Enkel und Geschwister wieder aufgebrochen. Ausgeschwärmt, um in ihren eigenen Alltag zurückzukehren. Für einige wird es noch ein langer Abend in Zügen und auf Autobahnen.



Haben Sie vor der Abreise mit Ihren Lieben auch darüber gesprochen, wie schön es wäre, wenn sie bleiben könnten?



Dieser innige Wunsch hat sich mittlerweile zur berechtigten Hoffnung gewandelt: Es hat sich etwas getan hier bei uns in Brandenburg. Vorbei sind die Zeiten in denen viele ihrer Heimat den Rücken zukehrten, weil sie hier keine guten Perspektiven gesehen haben. Heute bietet unser Land bessere Möglichkeiten. Immer mehr kehren deshalb zu uns zurück. Wir brauchen Sie, um hier gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.



Herzlich Willkommen zu Hause!

Vorbei sind die Zeiten in denen viele ihrer Heimat den Rücken zukehrten, weil sie hier keine guten Perspektiven gesehen haben.

Noch mehr Menschen sollen von besserer Beschäftigung profitieren

Wichtigste Grundlage, um heimisch zu werden, ist vor allem eines: gute Arbeit. Heute haben mehr Brandenburgerinnen und Brandenburger denn je einen guten Arbeitsplatz. Mancherorts herrscht sogar schon ein Mangel an Fachkräften. Aber wir dürfen auch nicht vergessen: Es gibt immer noch viel zu viele, die nicht ausreichend an dieser guten Entwicklung teilhaben können. Dazu gehören jene, die schon lange arbeitslos sind, andere verdienen kaum genug für ein würdevolles Leben und wieder andere sind beruflich so stark eingespannt, dass viel zu wenig Zeit für Familie und Mitmenschen bleibt. Auch wenn mich die Rekordbeschäftigung stolz macht: Ich weiß um die Probleme und Schicksaale, die sich auch hinter diesen verbesserten Zahlen verbergen. Darum versichere ich Ihnen: Wir werden weiter daran arbeiten, dass noch mehr Menschen von dem Brandenburger Erfolg profitieren können. Wir kämpfen weiter für gute Arbeit; für Arbeit mit fairer Bezahlung, sicheren Verträgen und persönlichen Freiräumen.

Brandenburg zu einer modernen und lebenswerten Heimat entwickeln

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir wollen unser Brandenburg weiter zu einer modernen und lebenswerten Heimat für alle entwickeln. Vor uns liegt ein Jahrzehnt der Investitionen. Es wird mehr Geld für Straßen, Züge und Busse geben, genauso wie für eine leistungsfähigere Polizei. Wir werden in Sportplätze und Feuerwehren investieren und die Chancen für unsere Jüngsten mit mehr Personal in Schulen und Kitas weiter verbessern. Der kostenfreie Kitabesuch für Vorschulkinder soll ab Herbst junge Familien entlasten. So bauen wir Brücken zwischen Menschen, so bauen wir Brücken zwischen Generationen und Regionen. So stärken wir den Zusammenhalt in unserem Land.

Wir kämpfen weiter für gute Arbeit; für Arbeit mit fairer Bezahlung, sicheren Verträgen und persönlichen Freiräumen.

Diesen starken Zusammenhalt brauchen wir. Das hat sich besonders in den tragischen Momenten des vergangenen Jahres gezeigt: Am großen Mitgefühl für die verunglückten Feuerwehrleute, für die getöteten Polizisten und auch für die Opfer des verheerenden Sturms können wir sehen: Egal, was sich im Leben ändert – was bleibt und was uns verbindet, ist unsere Menschlichkeit. Lassen Sie uns im kommenden Jahr gerade daran denken. Mit Egoismus kommt Brandenburg eben nicht besser ans Ziel. Unser Weg ist anders. Er ist rücksichtsvoll und solidarisch. Lassen sie uns dafür im Jahr 2018 ehrlich miteinander reden, noch besser aufeinander achten und gemeinsam für mehr Gerechtigkeit eintreten. Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und friedliches neues Jahr!

Sendung: rbb Fernsehen, Brandenburg Aktuell, 1.1.2018, 19:55