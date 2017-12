Der Zuschauer Berlin Samstag, 30.12.2017 | 13:26 Uhr

Warum braucht man denn eigentlich Polizeistreifen in der U-Bahn und eine Wache auf dem Alexanderplatz? Der Regierende möge doch bitte mal damit aufhören, ständig Ursache und Wirkung zu verwechseln, beziehungsweise die Aufgabe des Staates nur darin zu sehen, auf alle möglichen Entwicklungen einfach nur zu reagieren, anstatt von Anfang an bestimmte Entwicklungen durch hartes Vorgehen im Keime zu ersticken. Auch ist mir schleierhaft, was er eigentlich mit "sozialer Gerechtigkeit" meint. Vermutlich eine Politik, die sich noch mehr als bisher an den Befindlichkeiten der Leistungsempfänger orientiert. Dass er damit mehr und mehr die Leistungserbringer verprellt, kommt ihm vermutlich nicht in den Sinn. Um es kurz zu machen: Wenn hier in Berlin jemand polarisiert, dann ist es der rot-rot-grüne Senat. Mir graut davor, wenn dadurch die AfD immer stärker wird.