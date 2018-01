machteuchdasmalklar Berlin Montag, 29.01.2018 | 13:00 Uhr

Falsch, mir ist der Unterschied zwischen Asyl, Flüchtlingshilfe und Migration bewusst und ich habe bewusst gesagt, dass das Asylrecht abgeschafft werden muss. Das Asylrecht bezieht sich wie von Ihnen fälschlicherweise gesagt nicht nur auf politisch Verfolgte, sondern auf solche die wegen Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, Religion, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (Homosexuelle) in Ihrem Heimatland verfolgt werden. Addieren sie mal alle Kriege die aus den o.g. ausbrechen und addieren alle Menschen auf der Welt, die gerade wegen diesen Gründen verfolgt werden. Es sind Millionen. Subsidiärer Schutz ist noch sinnloser. Denn wie gesagt, Bürgerkriege gibt es wie Sand am Meer. Wenn wir Bürgerkriegflüchtlingen Unterschlupf gewähren, importieren wir den Konflikt nach Deutschland (zB Kurden/Türken, Tschetschenen/Russen). Und die sehen das so, als würden wir Stellung beziehen ihr DEREN Krieg. Wir werden also (indirekt) Kriegspartei durch Asyl und subs. Schutz.