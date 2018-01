Vater gibt Bürgermeisteramt an Sohn weiter

Nach Stichwahl in Oranienburg

Der 63-jährige Hans-Joachim Laesicke (SPD) übergibt am Montag das Bürgermeisteramt von Oranienburg (Oberhavel) offiziell an seinen Nachfolger - der auch ein Laesicke ist. Sohn Alexander Laesicke (parteilos) setzte sich im vergangenen Jahr als Bürgermeister durch und tritt in große Fußstapfen seines beliebten Vaters, der aus Altersgründen nicht wieder angetreten war.

Der 38-jährige Alexander Laesicke hatte in der Stichwahl - die notwendig geworden war, weil keiner der Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl am 24. September die erforderliche Mehrheit erhalten hatte - 55,8 Prozent der Stimmen erreicht und sich so gegen seine Gegenkandidatin Kerstin Kausche von der CDU durchgesetzt.