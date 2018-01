Die Gemeinde Panketal im Kreis Barnim trauert um ihren Bürgermeister: Rainer Fornell ist am Montagabend an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Der SPD-Politiker wurde 53 Jahre alt. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber berichtet. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin teilte am Dienstag auf der Homepage der 20.000-Einwohner-Stadt mit, dass Rainer Fornell verstorben ist.

Der SPD-Ortsverband Panketal zeigte sich, wie die Gemeindeverwaltung, tief erschüttert. Man verliere einen überparteilich äußerst beliebten Bürgermeister, aber auch "einen besonderen Menschen, den wir für seine klare Art, seine Menschlichkeit und seinen Humor so sehr mochten. Seine Gabe, mit Menschen zu reden und sie zu überzeugen wird uns sehr fehlen", hieß es in einer Mitteilung.