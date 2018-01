Günther Berlin Mittwoch, 03.01.2018 | 17:16 Uhr

Das ist doch nicht wirklich mehr als ein PR-Stunt des Stadtrats um sagen zu können "Jetzt haben wir es auch getan".

Wenn der Käufer clever ist geht er in Widerspruch bzw. durch die Instanzen und lässt das Ganze vor Gericht abschließend klären. Ob das Vorkaufsrecht so in der Art und Weise wie es in Berlin betrieben wird, letztendlich haltbar ist, ist noch nicht höchstrichterlich entschieden. Die Verfahren in den anderen Bezirken sind ja vielfach noch im Widerspruch. Eine abschließende Entscheidung steht vielfach noch aus.



Die Politik sollte sich mal mit wichtigeren Dingen befassen, als mit (letzendlich auch) Steuergeld für eine handvoll Mieter in den freien Markt einzugreifen. Würden mehr Neubauten genehmigt und gebaut werden können, wäre der Druck auf den Wohnungsmarkt garnicht so groß, als dass es sich lohnen würde für viel Geld Häuser aufzukaufen und teuer zu vermieten. Aber das ist ein anderes leidiges Thema....