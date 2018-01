imago stock&people/Jürgen Ritter Audio: Interview mit Anke Stein, Leiterin der JVA-Mobit | Inforadio | 09.01.2018 | Bild: imago stock&people/Jürgen Ritter

JVA Berlin-Moabit - Gefängnisleiterin Stein klagt über großen Personalmangel

09.01.18 | 12:03 Uhr

War auch Personalmangel Schuld an der Flucht der Häftlinge aus Plötzensee? Laut Gewerkschaft der JVA-Beschäftigten fehlt es in Berliner Gefängnissen grundsätzlich an Personal. Auch in der JVA Moabit, so Leiterin Anke Stein. Doch das soll sich jetzt ändern.

Anke Stein, Leiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Moabit, beklagt einen Personalmangel in ihrer Anstalt: "Mir fehlen alleine im allgemeinen Vollzugsdienst ungefähr 50 Personen - allerdings muss ich auch sagen, dass ich derzeit 80 in Ausbildung habe, um der Altersfluktuation Herr zu werden", sagte sie am Dienstag im rbb. Die Lage in Moabit ist kein Einzelfall. In vielen Gefängnissen in Berlin fehle es an Mitarbeitern, so die Gewerkschaft der JVA-Beschäftigten. Das Thema Personalmangel ist nach der Flucht von neun Häftlingen aus der JVA Plötzensee aktueller denn je. Eine Kommission untersucht derzeit, wie sicher Plötzensee ist - und ob auch der Personalmangel dazu beigetragen hat, dass die Gefangene fliehen konnten.

"Das Land Berlin fand es nicht nötig, im Justizvollzug auszubilden"

Schuld an der unzureichenden Mitarbeitersituation in Gefängnissen sei vor allem das Land Berlin, argumentierte Stein. "Wir haben erst vor einiger Zeit wieder angefangen mit der Ausbildung. Das Land Berlin fand es nicht nötig, im Justizvollzug auszubilden", sagte sie. Die JVA Moabit ist mit knapp unter 1.000 Insassen Berlins zweitgrößtes Gefängnis. Der Personalmangel führe dazu, "dass jeder Gefangene weniger Betreuung und weniger Aufmerksamkeit bekommt, als er eigentlich bekommen müsste, damit wir unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen können. Darin sind Risiken verborgen, sowohl für meine Bediensteten, als auch für das Land Berlin", so Stein.

Behrendt: Bis Ende 2019 sollen JVAs wieder vollständig besetzt sein

In Berlin soll das Gefängnispersonal nun aufgestockt werden. Nach Angaben von Justizsenator Behrendt werden noch in diesem Jahr 120 zusätzliche Mitarbeiter angestellt. Sie kommen demnach aus dem Kreis der gegenwärtig etwa 270 Auszubildenden des Landes im Justizbereich, von denen knapp die Hälfte die Ausbildung in den kommenden Monaten abschließt. Behrendt sprach von insgesamt rund 200 unbesetzten Stellen in den Justizvollzugsanstalten. Sie sollen bis Ende 2019 wieder vollständig besetzt sein.