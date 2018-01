Seit 334 Tagen sitzt Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis - ohne Anklage. Der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner war zeitweise im selben Gebäude inhaftiert, wie der Journalist. Am Samstag rief er dazu auf, Briefe der Unterstützung an Yücel zu schreiben.

Der monatelang in der Türkei inhaftierte Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner hat sich hoffnungsvoll zur Situation des Journalisten Deniz Yücel geäußert. Es sei "zumindest Bewegung in dem Fall", sagte Steudtner dem rbb-Inforadio am Samstag in einem Interview. Er verwies dabei auf die Freilassung zweier anderer türkischer Journalisten. Jede Bewegung mache Hoffnung auf eine Entscheidung nach mehr als 330 Tagen ohne Anklageschrift, sagte Steudtner. Er hoffe, dass bald der Prozess gegen Yücel eröffnet werde.