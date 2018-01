Paul Berlin Mittwoch, 31.01.2018 | 15:53 Uhr

Nun gut, man hat das Auswahlverfahren vereinfacht.

Nun gut, man hat die Ausbildung vereinfacht.

Nun gut, man nimmt nun viele Personen die in Neukölln und Wedding sozialisiert wurden, die Sprache ihrer zukünftigen Klienten verstehen und nicht Leute aus dem bürgerlichen Mileu (die tun sich den Job eh nicht an).

Nun gut, man ist jetzt erstmals seit über 15 Jahren gezwungen den Beamten Wertschätzung entgegenzubringen, Beförderungen vorzunehmen und Bezüge zu erhöhen.

Nun gut, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir versuchen die Symptome zu kurieren, die Sozialisierung in Elternhaus und Schule hat bereits stattgefunden.

Nun gut, was ist aus diesem Land geworden. Ach egal, fällt eh niemanden mehr auf.