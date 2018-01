Gewalt unter Schülern, Lernverweigerung, Unterwanderung durch kriminelle Clans: Die Berliner Polizeiakademie sah sich in den letzten Monaten mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Am Montag nimmt sich der Innenausschuss das Thema erneut vor.

Gravierendes Fehlverhalten einzelner Polizeischüler? Ja. Ein grundsätzliches Disziplinarproblem? Nein. Zu diesem Schluss kam jüngst der Sonderbericht der Berliner Polizeiführung, der dem Innenausschuss im Dezember zu den Vorkommnissen an der Polizeiakademie in Spandau vorgelegt wurde.

Am Montag beschäftigen sich die Innenpolitiker im Abgeordnetenhaus nun erneut mit den Verhältnissen an der Berliner Polizeischule. Einerseits soll geklärt werden, ob wegen des hohen Bedarfs an Polizisten die Mindestanforderungen bei der Bewerber-Auswahl sinken, und was die Polizei tut, um zu verhindern, von Mitgliedern krimineller Clans unterwandert zu werden. Dazu soll auch Polizeipräsident Kandt befragt werden. Außerdem soll über Erfahrungen mit neuen Auszubildenden berichtet werden.