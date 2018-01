rbb/Ulf Morling Video: Abendschau | 04.01.2018 | Norbert Siegmund | Bild: rbb/Ulf Morling

Bundesgesundheitsministerium in Berlin - Prozess wegen Datenklaus für die Apotheken-Lobby begonnen

04.01.18 | 16:50 Uhr

Sogar vertrauliche E-Mails zweier Bundesminister sollen aus dem Gesundheitsministerium weitergegeben worden sein. Es ging offenbar um Einfluss bei der Gesetzgebung. Jetzt stehen ein Lobbyist und ein Administrator wegen Datenklaus vor Gericht. Von UIf Morling

Insgesamt 26.550 Euro soll der Lobbyist Thomas B. (48), gezahlt haben, um in den Jahren 2009 bis 2012 immer bestens informiert zu sein, was Spitzenbeamte des Bundesministerium für Gesundheit (BMG) an Gesetzesvorhaben in der Pipeline haben. Selbst interne E-Mails der damaligen Gesundheitsminister Philipp Rösler und Daniel Bahr (beide FDP) soll sich der ehemalige Pressesprecher der Apothekerverbände durch den mitangeklagten Computerexperten Christoph H. (44) im BMG beschafft haben. Betroffen waren laut Ermittlern aber auch die E-Mailpostfächer von Staatssekretären und leitenden Fachbeamten der Abteilungen 113 (zuständig unter anderem für das Apothekengesetz) und Fachabteilung 114 (unter anderem mit dem Apothekenbetrieb befasst).

Ministeriumsfremdes Personal an sensiblen Stellen eingesetzt

Lobbyist B. soll die vertraulichen Informationen aus dem Gesundheitsministerium vom Mitangeklagten Christoph H. erhalten haben. Der 44-Jährige war Angestellter einer Fremdfirma und als Systemadministrator in verschiedenen Bundesministerien eingesetzt. So arbeitete er im Wirtschaftministerium, im Ministerium für Arbeit und Soziales und im Umweltbundesamt, bis er ins Bundesministerium für Gesundheit kam. Eine besondere Geheimhaltungspflicht wurde mit ihm von Seiten des MBG nach Informationen des rbb nicht abgeschlossen. Im Prozess, der am Donnerstag vor dem Berliner Langericht begonnen hat, werden H. neben dem Ausspähen von Daten auch ein Einbruch sowie Besitz von Kinderpornographie vorgeworfen. Er soll laut Ermittlern der Schlüssel in den Händen des angeklagten Lobbyisten gewesen sein, um an wichtige Informationen aus dem Gesundheitsministeriums zu kommen.

Audio rbb/Ulf Morling 04.01. JOURNAL VB Prozess: Apothekerlobbyist lässt u.a. Ministerpost ausspähen

Ein Passwort: Zugang zu allen E-Mails

Alle paar Wochen sollte Christoph H. auftragsgemäß die Computersysteme des Bundesgesundheitsministeriums warten. Ein Testaccount mit einem Passwortzugang soll ihm so ermöglicht haben, die dienstlichen Mail-Postfächer des Ministers, der Staatssekretäre und anderer Fachbeamter zu öffnen. Apotheker-Lobbyist B. soll ihm genaue Anweisungen gegeben haben, von welchen der Mitarbeiter des Ministeriums E-Mails zu kopieren sind. So soll B. bei insgesamt 40 Attacken auf vertrauliche Dienst-E-Mails unter anderem an Eckpunktepapiere zu Gesetzgebungsvorhaben, Vermerke zu Besprechungen und Vorlagen der Ministeriumsspitze gekommen sein. Systemadministrator H. soll die geklauten Daten auf CD gebrannt und Lobbyist B. dann meist in Berlin-Mitte übergeben haben, meist vor einer Sparkasse, im Bahnhof Friedrichstraße oder vor dem Lokal "Ständige Vertretung" am Schiffbauerdamm. Zwischen 400 und 1.000 Euro sollen jeweils von B. gezahlt worden sein für die 40 unberechtigten Zugriffe auf E-Mailkonten des Ministeriums.

Immer freitagabends Datenklau

Anfang September 2012 klingelte bei einem Referenten im Gesundheitsministerium das Telefon. Der anonyme Anrufer teilte dem verdutzten Beamten mit, dass E-Mails der Staatssekretäre des BMG kopiert und an den Apothekerverband verkauft würden. Immer freitags nach Dienstschluss würde der Datenklau stattfinden, weil dann niemand mehr im Hause sei. In den darauffolgenden Tagen soll der anonyme Informant noch mehrmals hochrangige Mitarbeiter des Ministeriums angerufen und schließlich auch die Namen der jetzt Angeklagten als Täter genannt haben.

Selbst E-Mails der damaligen Gesundheitsminister Philipp Rösler und Daniel Bahr sollen weitergegeben worden sein. | Bild: imago/Future Image

Brisantes Papier beim Pharma-Lobbyisten

Knapp drei Monate später fanden die richterlich angeordneten Durchsuchungen der Wohn- und Arbeitsstellen der beiden Angeklagten statt. In den Geschäftsräumen des Pharma-Lobbyisten B. soll unter anderem auch ein brisantes Papier gefunden worden sein, das laut Ermittlern schon allein viel Geld wert war: In der behördeninternen, vertraulichen Stellungnahme positioniert sich das Gesundheitsministerium zu einem Schreiben des VFA, dem Wirtschaftsverband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von 42 weltweit führenden forschenden Pharma-Unternehmen und mehr als 100 Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Im bei der Hausdurchsuchung aufgefundenen Schreiben geht es um Absatzgarantien für neue Arzneimittel und eine Kosten-Nutzen-Bewertung. Die Positionen des Ministeriums sind ebenso in dem internen Dienstschreiben aufgeführt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass solcherlei Informationen eine große Bedeutung für Lobbyist B. hatten und bares Geld wert waren. Aber auch im Haus des Systemadministrators Christoph H. wurde die Polizei fündig: Auf einem Stick waren Dateien mit Material direkt aus dem Büro des Bundesgesundheitsministers gespeichert, Unterlagen von drei Staatssekretären und ebenso Informationen zu den Kontakten zwischen den Pharmaverbänden, Bund und Ländern. "Bitte streng vertraulich behandeln" ist über einem internen Bericht des BMG zu lesen, der über E-Mail zugestellt wurde. Auch zu den Verhandlungen zur Vergütung von Nacht- und Notdiensten in Apotheken wird ministeriumsintern via E-Mail Stellung genommen. Die Polizei entdeckte auch diese kopierte E-Mail in H.s Haus.

Erst Jahre später jetzt Prozess

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall des Pharma-Lobbyisten B. schnell ermittelt: Bereits ein Jahr nach den Hausdurchsuchungen wurde am 12. Dezember 2013 die Anklage fertig: Auf 58 Seiten werden die Ergebnisse der Ermittlungen zusammengefasst. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollten sowohl der angeklagte Lobbyist, als auch sein mutmaßlicher Komplize aus dem BMG, der die sensiblen Daten gestohlen haben soll, viel Geld mit dem jahrelangen Datenklau verdienen. Sie benennt 36 Zeugen, unter ihnen auch Vertreter möglicher Nutznießer der mutmaßlich gestohlenen Daten: der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände (ABDA), Friedemann Schmidt, und die Geschäftsführerin des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels, Bernadette Sickendieck.

Prozess noch vor Verlesung der Anklage unterbrochen

Insgesamt 17 Prozesstage sind derzeit geplant in diesem mutmaßlich ersten Prozess gegen einen Lobbyisten der Pharmaindustrie, der sich illegal vertrauliche Informationen gegen Geld beschafft haben soll. Der erste Prozesstag begann mit einem Antrag seines Verteidigers: Das Gericht sei falsch besetzt, weil eine andere Kammer zuvor bestimmt worden war, den Fall zu verhandeln. Noch vor Verlesung der Anklage wurde der Prozess deshalb unterbrochen. Bis zum zweiten Verhandlungstermin am 12. Januar will das Gericht darüber entscheiden.