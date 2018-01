rbb|24/Vanessa Klüber Video: rbb aktuell | 11.01.2018 | Bild: rbb|24/Vanessa Klüber

Flüchtlinge hatten Gelände schon verlassen - Besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule ist geräumt

11.01.18 | 11:58 Uhr

Die mehr als fünf Jahre lang besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg ist am frühen Donnerstagmorgen geräumt und dem Bezirk übergeben worden. Die Besetzer selbst waren am Vortag ausgezogen.



Die besetzte ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg ist am Donnerstag ohne Widerstand oder größere Proteste geräumt worden. Die Polizei betrat am Morgen mit der Gerichtsvollzieherin das Gelände und Gebäude in der Ohlauer Straße. Die elf Flüchtlinge, die über fünf Jahre nach der ersten Besetzung zuletzt noch dort gelebt hatten, waren nicht mehr anwesend. Sie hatten das ehemalige Schulgebäude bereits am Mittwoch verlassen.

Innensenator Geisel: "Deeskalation war das Gebot der Stunde"

Bis zum Mittwochabend hatten Vertreter der Besetzer mit dem Bezirk verhandelt. Der Senat habe dann zugesichert, dass für die elf Flüchtlinge die Härtefallregelung angewendet wird und sie alle bis zu einer finalen Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus in Kreuzberg bleiben können, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek rbb|24. Der Senat habe dies nur unter der Bedingung zugesichert, dass am Donnerstag die Schule leer ist. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte: "Unser Ziel war eine friedliche Lösung im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner des Bezirks. Niemand wollte eine Situation wie 2014, als ein ganzer Kiez quasi im Ausnahmezustand war." Deeskalation sei das Gebot der Stunde gewesen. Das sei laut Geisel gelungen.

Härtefallkommission prüft nun Asylanträge

Laut Kapek wurden die Flüchtlinge zwischenzeitlich in einer Unterkunft in Kaulsdorf untergebracht. In etwa zwei Wochen könnten sie dann in eine Flüchtlingsunterkunft in Kreuzberg umziehen. Eine Aktivistin sprach hingegen davon, dass einige Flüchtlinge zunächst privat untergekommen seien. Die Härtefallkommission wird nun die Anträge der ehemaligen Besetzer überprüfen und anschließend eine Empfehlung aussprechen, sagte Martin Pallgen, Pressesprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres gegenüber rbb|24. Letztendlich entscheidet dann Innensenator Geisel über ein Bleiberecht der Männer. Man werde die Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben, so Pallgen.



Demonstration vor Gelände und bis zum Oranienplatz

Während und nach der Räumung am Donnerstagmorgen protestierte eine Gruppe von schätzungsweise 100 bis 200 Demonstranten vor dem Gelände, die gegen 9.30 Uhr in Richtung Oranienplatz zog. Dort waren um 11.30 Uhr noch etwa 20 Personen dabei. Eine Sprecherin der Polizei berichtete, dass es keine besonderen Vorkommnisse gab.

Die Polizei sperrte nur den Bürgersteig und ließ mehrere Autos abschleppen. Auf größere Absperrungen verzichtete sie. Polizeisprecher Winfrid Wenzel sprach von einem ruhigen Verlauf und einer entspannten Situation. Die Polizei sei zwar mit einigen Hundertschaften in der Umgebung gewesen, aber viele Kollegen seien rasch wieder abgezogen worden. "Dann ist das Thema Gerhart-Hauptmann-Schule für uns als Polizei erledigt."

Bezirk zahlt jährlich rund eine Million Euro

Seit der Besetzung des Gebäudes 2012 hatte es jahrelange politische Debatten, Streitereien und auch Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben. Das Landgericht wies am Mittwoch noch einmal auf das rechtskräftige Urteil vom 12. Juli 2017 hin, nach dem die Flüchtlinge kein dauerhaftes Wohnrecht in dem Schulgebäude haben. Die Männer hätten keinen Mietvertrag, sondern nur ein vorübergehendes Nutzungsrecht gehabt. Gegen das Urteil sei von den Flüchtlingen und ihren Unterstützern keine Berufung eingelegt worden. Geklagt hatte damals der Bezirk, der zuständig für die Schulgebäude ist. Im Sommer 2014 hatten sich in den Straßen um das Schulgelände mehrere Tage und Nächte Hunderte Demonstranten und Polizisten gegenüber gestanden. Nach langen Debatten und Polizeieinsätzen waren die meisten Besetzer ausgezogen. Allein für den Wachschutz, der verhinderte, dass erneut große Besetzergruppen in das Gebäude ziehen, zahlte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg jedes Jahr etwa eine Million Euro.