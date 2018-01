Am Donnerstagfrüh soll es soweit sein: Die seit mehr als fünf Jahren besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule soll geräumt werden. Die Polizei hat sich bereits in Stellung gebracht - denn linke Gruppen haben Proteste angekündigt.

Mit ihrer Hilfe will die Polizei Blockaden von protestierenden Demonstranten verhindern. Mehrere linke Gruppen und Initiativen hatten bereits angekündigt, am Donnerstagmorgen vor dem Gebäude zu demonstrieren. Von Blockaden war aber zunächst keine Rede.

Kurz vor dem angesetzten Termin für die Räumung der von Flüchtlingen besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg haben die Vorbereitungen der Polizei begonnen. Am Mittwoch sichteten einige Beamte die Umgebung des ehemaligen Schulgebäudes in der Ohlauer Straße, außerdem standen Absperrgitter am Straßenrand bereit.

Die Absperrgitter werden von der Polizei vermutlich am späten Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag an den umliegenden Kreuzungen und Zufahrten aufgebaut. Auf diese Weise war die Polizei schon bei früheren ähnlichen Einsätzen, zuletzt im Juni 2017 in der Friedelstraße in Neukölln, vorgegangen.

Die Räumung der Gerhart-Hauptmann-Schule durch eine Gerichtsvollzieherin und die Polizei war für den Donnerstagmorgen gegen 8.00 Uhr angekündigt. Das bestätigte am Mittwoch erneut das Berliner Landgericht. In dem Gebäude lebten nach Angaben des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg zuletzt noch elf Flüchtlinge. Ob von den Männern allerdings am Donnerstagmorgen noch jemand dort auf die Polizei wartet, ist unklar.