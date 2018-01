Am Anfang standen Recherchen des MDR: Reporter berichteten über einen polnisch-syrischen Familienverband, der Flüchtlinge für rund 8.000 Euro pro Person über Polen nach Deutschland schleuste. Jetzt gab es die ersten Festnahmen in Berlin.

Mit Razzien und Durchsuchungen in mehreren Bundesländern und Polen ist die Polizei am Mittwoch gegen eine syrisch-polnische Schleuserbande vorgegangen. Schwerpunkt des Einsatzes war in Berlin, hier wurden zwei Verdächtige festgenommen, nach einem weiteren per Haftbefehl gesuchten Beschuldigten werde noch gefahndet.

Der Einsatz mit rund 170 Beamten im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft richtete sich gegen einen polnisch-syrischen Familienverband, der Syrer vornehmlich aus den Golfstaaten über Polen nach Deutschland eingeschleust haben soll. Rund 300.000 Euro - 8.000 Euro pro Person - soll die mutmaßliche Schleuserbande auf diese Weise verdient haben.