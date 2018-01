Silvester-Angriffe auf Polizei und Feuerwehr - "Diese Aggressivität haben wir in den letzen Jahren nicht erlebt"

02.01.18 | 08:58 Uhr

Retter werden mit Schusswaffen bedroht, Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Flaschen beworfen: In Berlin haben Randalierer zum Jahreswechsel vermehrt Einsatzkräfte attackiert. Nicht nur der Landesbranddirektor fordert hartes Durchgreifen.

Vermehrte Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte in der Silvesternacht in Berlin und anderen Städten haben scharfe Kritik nach sich gezogen. Landesbranddirektor Wilfried Gräfling sprach von einer "Aggressivität, wie wir sie in den letzten Jahren nicht erlebt haben". Das sei "sehr traurig und bedenklich", so Gräfling am Montagabend im rbb-Fernsehen. Die Tendenz lasse sich nicht nur in Berlin, sondern bundesweit feststellen. Der Gesetzgeber und die Rechtsprechung seien hier gefragt, um härter in solchen Fällen durchzugreifen.

Rettungskräfte mit Schusswaffen bedroht

Insgesamt gab es in Berlin in der Silvesternacht nach Angaben der Feuerwehr acht Angriffe auf Einsatzkräfte und 57 Angriffe auf Einsatzfahrzeuge mit erheblichen Sachschäden. Auch am Neujahrstag beschossen Jugendliche in Neukölln einen Streifenwagen mit Schreckschusswaffen. Der schwerste Vorfall an Silvester ereignete sich laut Feuerwehr in der Rosmarinstraße in Mitte. Dort wurde die Besatzung eines Rettungswagens, der wegen einer Verletzung gerufen worden war, von mehreren Männern mit Schusswaffen bedroht worden. Die Polizei stellte zwei scharfe Schusswaffen sicher.

Polizisten und Einsatzfahrzeuge mit Böllern beschossen

In Schöneberg wurden Polizeibeamte mit Pyrotechnik beschossen und mit Flaschen beworfen. Die Polizei nahm eine 16-Jährige fest - den Angaben zufolge hatte das Mädchen 44 illegale Böller bei sich. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs. Zudem sei ein ziviles Einsatzfahrzeug mit einem Böller beworfen worden, teilte die Polizei mit. Dieser habe ein Loch in die Heckscheibe gerissen. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen - er hatte neben Marihuana und Kokain auch noch ein Messer bei sich. Mehrere Polizeibeamte wurden während der Einsätze leicht verletzt, konnten aber im Dienst bleiben. Einer von ihnen erlitt durch den Beschuss mit Pyrotechnik leichte Verbrennungen am Hals. Einem Kameraden der freiwilligen Feuerwehr wurde laut Landesbranddirektor Gräfling mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Trotz dieser Vorfälle schlussfolgerte die Polizei an Neujahr, die Silvesternacht sei in Berlin "weitgehend friedlich" verlaufen.

Attacken auch in Stuttgart, Leipzig und NRW

Attacken auf Einsatzkräfte wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. In Stuttgart gab es Verletzte, weil Polizisten und Feuerwehrleute durch Böller und Raketen bei der Arbeit behindert wurden. In Leipzig bewarfen 40 bis 50 Menschen Polizisten mit Böllern, Flaschen und Steinen. In Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt 25 Polizisten verletzt, allerdings keiner so schwer, dass er im Krankenhaus bleiben musste.

CDU-Minister: "Ganze Härte des Gesetzes erfahren"

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter: "Angriffe auf Rettungskräfte - egal wann, wo und von wem - sind völlig inakzeptabel." Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Minister Roland Wöller (CDU), sagte der "Welt": "Wer Rettungskräfte attackiert, greift unseren Rechtsstaat und die Demokratie an." Straftäter müssten daher die ganze Härte des Gesetzes erfahren. Im vergangenen Jahr hatte der Bund ein Gesetz verabschiedet, wonach tätliche Angriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte künftig härter bestraft werden. Schon auf Attacken etwa auf Streifen stehen nun drei Monate bis fünf Jahre Haftstrafe.

Wendt spricht von Tötungsversuchen

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, sagte der "Welt", die Attacken gegen Einsatzkräfte hätten lebensbedrohliche Ausmaße angenommen. "Letztlich muss die Justiz mit entsprechenden Urteilen dafür sorgen, dass auch der letzte Verrückte begreift, dass dies kein Spaß ist, sondern hier schwere Gewaltdelikte begangen werden." Der "Rhein-Neckar-Zeitung" sagte Wendt, solche Angriffe seien keine Silvester-Böllerei, sondern "Tötungsversuche". Mit Blick auf die Silvesternacht sagte er: "Es ist purer Zufall, dass den Polizeikräften nicht mehr passiert ist." Außerdem forderte er EU-weite einheitliche Sicherheitsstandards für die Herstellung von Feuerwerk.