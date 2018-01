dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 10.01.2018 | Holger Hansen | Bild: dpa/Paul Zinken

Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses - Behrendt muss sich zu Gefängnis-Fluchten äußern

10.01.18 | 08:46 Uhr

Neun Gefangene flüchteten aus der JVA Berlin-Plötzensee - im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses muss Justizsenator Behrendt jetzt Rede und Antwort stehen. Die Pläne der Ausbrecher waren einem Zeitungsbericht zufolge unter Häftlingen bekannt.



Im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses muss Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch zu den Fluchten von neun Gefangenen aus dem Gefängnis Plötzensee Stellung nehmen. Der Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion zur Aussprache trägt den Titel "Tag der offenen Tür in Berliner Haftanstalten?". Die CDU- und die AfD-Fraktionen wollen etwa über den Sinn des offenen Vollzugs diskutieren. Immer wieder kommt es vor, dass Freigänger nicht rechtzeitig vom Ausgang zurückkehren. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, waren die Ausbruchspläne von vier Männern aus der JVA Plötzensee offenbar teilweise unter den Häftlingen bekannt. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Untersuchungsbericht der Justizverwaltung, der am Mittwoch im Rechtsausschuss vorgestellt wird und dem Blatt vorab vorlag.



Ausbrecher hatten möglicherweise Komplizen

Zudem hätten die Gefangenen möglicherweise Komplizen, schreibt die "Morgenpost" weiter. Konkret geht es dabei um die vier Männer, die Ende vergangenen Jahres mittels Hammer und Flex entkommen konnten. Die Stahltür, die zu dem Heizungsraum führt, über den die Männer ausgebrochen waren, sei unverschlossen gewesen, heißt es in dem Bericht.



Außerdem soll der Ausbruch unter den Häftlingen viel früher bekannt gewesen sein als bislang angenommen. Laut dem internen Bericht erhielt der Leiter der Kfz-Werkstatt bereits gegen 9 Uhr, also etwa zehn Minuten nach dem Ausbruch, von einem Gefangenen den Hinweis, dass einige Männer eine Flucht aus der Anstalt planen sollen. Eine Zählung ergab, dass die vier Gefangenen fehlten. Trotzdem wurde erst eine knappe halbe Stunde nach dem Hinweis zu den Ausbruchsplänen Alarm ausgelöst.

Rücktrittsforderung der CDU

Die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne haben ihrerseits beantragt, über die Sicherheit in den Vollzugsanstalten zu sprechen. Sie gehen mit einem Katalog von 25 Fragenkomplexen in die Sitzung. Dabei geht es um konkrete Sicherungsmaßnahmen in Plötzensee: etwa warum der Außenzaun bisher keine Bodensicherung hatte und bis wann moderne Türschlösser nachgerüstet werden. Weitere Themen sind der Vollzugs-Personalmangel und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die JVA hatte Anzeige wegen Gefangenenmeuterei gestellt. Justizsenator Behrendt hatte Anfang Januar gesagt, er sei "jederzeit bereit, den Rechtsausschuss umfassend zu informieren". Die oppositionelle CDU hatte die Fluchten in fünf Tagen einen einmaligen Skandal in der Rechtsgeschichte genannt und den Senator zum Rücktritt aufgefordert. Dies lehnte Behrendt aber ab. Mögliche Versäumnisse und Sicherheitslücken werden jetzt von einer Kommission untersucht, der auch externe Experten angehören.

Nach Fluchten: Kritik auch aus der Koalition

Wegen der gehäuften Entweichungen aus der Justizvollzugsanstalt hatte es auch aus den Reihen der rot-rot-grünen Koalition heftige Kritik an Behrendt gegeben. Der SPD-Abgeordnete Joschka Langenbrinck twitterte, das Ganze sei "eigentlich ein Rücktrittsgrund". Langenbrincks Fraktionskollege Sven Kohlmeyer forderte den Justiz- und Verbraucherschutzsenator Behrendt auf, sich deutlicher um den Bereich Justiz zu kümmern und weniger um Unisextoiletten und Schweinemastanlagen. Ende Dezember waren vier Strafgefangene aus dem geschlossenen Teil des Gefängnisses sowie fünf Männer aus dem offenen Vollzug verschwunden. Die vier Ausbrecher sind inzwischen wieder zurück. Sie hatten sich mit Flex und Hammer über einen Lüftungsschacht den Weg in die Freiheit gebahnt. Von den fünf Männern, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, fehlen noch zwei.

Veraltete Schließtechnik festgestellt

Bei einem Besuch von Berliner Abgeordneten in der JVA Plötzensee eine Woche nach dem Ausbruch der vier Häftlinge stellten diese fest, dass auch veraltete Schließtechnik die Entweichungen ermöglichte. Es fehle an einigen Stellen Stacheldraht, die Außenzäune seien am Boden nicht gesichert, und Schlösser wie das an der Tür zum Heizungsraum, aus dem vier Häftlinge ausbrechen konnten, entsprächen nicht modernen Anforderungen, sagte der rechtspolitische Sprecher der Linken, Sebastian Schlüsselburg. Behrendts Sprecher Sebastian Brux hatte Anfang Januar gesagt, es sei "nicht unüblich", dass Gefangene zwischen Weihnachten und Silvester aus dem offenen Vollzug entwichen. Im Schnitt entweiche wöchentlich ein Gefangener aus dem offenen Vollzug, es werde darüber aber nicht öffentlich berichtet.

Mehr Personal für Justizvollzug angekündigt

Sowohl die Gewerkschaft der JVA-Beschäftigten als auch die Leiterin der JVA Moabit beklagen einen grundsätzlichen Personalmangel im Berliner Justizvollzug. Laut Justizsenator Behrendt sind insgesamt rund 200 Stellen in den Justizvollzugsanstalten offen. Sie sollen bis Ende 2019 wieder vollständig besetzt sein. Noch in diesem Jahr werden demnach 120 zusätzliche Mitarbeiter angestellt. Sie kämen aus dem Kreis der Auszubildenden des Landes im Justizbereich, die die Ausbildung in den kommenden Monaten abschließen.