David Lejdar Berlin Freitag, 12.01.2018 | 21:14 Uhr

Ziemlich absurd - zum einen als ob wer EU nicht anerkennt und behauptet dass es EG noch gibt, und zum anderen da das Deutsche Reich supra-national und föderativ war, und wenn wer so tut als ob solches vertritt, der scheint ziemlich neben der Kappe da es im Argument ist als ob behauptet dass Ukraine noch zur Soviet Union gehört, oder Senegal zu Französischem Reich, usw.. Und des weiteren absurd weil sich Staatlichkeit dieser Tage ziemlich auf Nationalität stützt - lies, z.B. Berlin kann von sich eigentlich nicht behaupten National-Staat Berliner zu sein da Berliner an für sich keine Nation (während aber z.B. Bayern eine Nation), geschweige denn irgendwelches Dorf.



Auf der anderen Hand jedoch nicht verwunderlich dass viele bzg. Staatsgrundlagen verwirrt wenn man so sieht dass Hitler's "Ein Volk"-Konzept ziemlich übernommen wurde, wo ziemlich r.k. Österreicher zwar eigenen Staat haben aber ziemlich protestantische Preußen nicht und so getan wird als ob man Teutonensklave sein zu hat.