Finanzverwaltung will mit Überschuss auch Schulden tilgen

Noch nie zuvor hat Berlin einen solchen Haushaltsüberschuss erzielt: 2,16 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Doch wie viel davon soll für die Schuldentilung verwendet werden und wie viel für Investitonen? Darüber gibt es noch keine Einigkeit in der Koalition.

Finanzstaatssekretär Klaus Feiler erklärte am Mittwoch, das Land sei auch durch Vereinbarungen mit dem Bund rechtlich verpflichtet, mindestens 900 Millionen für den Abbau von Altschulden zu verwenden. Sonst riskiere Berlin, Millionenhilfen des Bundes zurückzahlen zu müssen. Die Hauptstadt bekommt - wie einige andere hoch verschuldete Bundesländer - jährlich 80 Millionen Euro. Berlin hat derzeit rund 59 Milliarden Euro Schulden.

Die Berliner Finanzverwaltung will mindestens die Hälfte des Haushaltsüberschusses von 2,16 Milliarden Euro in die Schuldentilgung stecken. Im Haushalt waren dafür mindestens 80 Millionen Euro festgeschrieben.

Dagegen verlangt die Linksfraktion, mehr Geld für Investitionen beiseitezulegen und weniger in den Schuldendienst zu stecken. "Es ist klar, dass wir alles Erforderliche bei der Schuldentilgung tun, um das zulässige strukturelle Defizit nicht zu reißen", sagte ihr Finanzexperte Steffen Zillich der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es gibt so viel zu investieren, daher sollte der Schwerpunkt hier liegen. Das muss sich bei den Festlegungen zur Mittelverwendung abbilden."

Das Geld, das nicht für den Schuldenabbau verplant wird, fließt laut Gesetz in einen Investitionsfonds - das "Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeit" (Siwana). Aus dem Topf werden verschiedene Projekte finanziert. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) würde das Geld gerne nutzen, um Grundstücke anzukaufen, auf denen beispielsweise neue Schulen entstehen können.

Auch mögliche Mehrkosten am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld könnten grundsätzlich über Siwana finanziert werden, sagte Staatssekretär Feiler. Bisher seien diese aber nicht bekannt. Für den BER wird nach einem Medienbericht eine weitere Milliarde Euro gebraucht, eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Regierungschef Michael Müller (SPD) schließt aber nicht aus, dass Berlin eines Tages weiteres Geld in den Bau des BER steckt.