Franz Jean Frohn Berlin Dienstag, 16.01.2018 | 15:37 Uhr

Der gerne 'herumsauende' Leitende Oberstaatsanwalt (und derzeitige AfD-Abgeordnete) Reusch hat sich m.E. mit seinen Einlassungen in Zukunft für ein öffentliches Amt in unserem demokratischen Gemeinwesen und in unserer freiheitlichen Gesellschaft disqualifiziert:

Wer das Rednerpult des Parlaments als "Bütt" eines Faschingsvereins ansieht und auch als solches bezeichnet (ich erinnere hier nur an den NS-Kampfbegriff der "Quasselbude" !), der sollte schleunigst - ohne Bezüge - aus dem Dienst entfernt und nicht mit einem Sitz im Parlamentarischen Kontrollgremium belohnt werden.