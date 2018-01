dpa/Britta Pedersen Video: Abendschau | 17.012018 | Norbert Siegmund | Bild: dpa/Britta Pedersen

Bericht des Verfassungsschutzes - Salafismus ist in Berlin kein Jugendphänomen

17.01.18 | 17:08 Uhr

Fast 34 Jahre sind die Salafisten in Berlin im Durchschnitt alt, zeigt eine Analyse des Verfassungsschutzes. Das widerspricht der bisherigen Annahme, es handele um ein vorübergehendes Phänomen bei Jugendlichen. Die Szene ist stark gewachsen.

Die islamistisch-salafistische Szene in Berlin ist nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes stark gewachsen. Derzeit gehören ihr etwa 950 Personen an, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses sagte. Davon gälten geschätzt 420 Menschen als gewaltorientiert. Aus einer Lageanalyse des Verfassungsschutzes geht hervor, dass sich die Zahl der Salafisten seit 2011 mehr als verdoppelt hat. Allein seit dem vergangenen Frühjahr wurden es demnach rund 100 Personen mehr. Die Zahl der gewaltbereiten Mitglieder der Szene habe 2011 noch bei etwa 100 gelegen.



Daten zu fast 750 Personen ausgewertet

Die Studie mit dem Titel "Hintergründe zu den Angehörigen des salafistischen Spektrums" wurde am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses vorgestellt. Für das Dokument hat der Verfassungsschutz Daten zu 748 Salafisten ausgewertet. Salafisten streben einen islamischen Gottesstaat an, der mit der Demokratie unvereinbar ist. Nach Ansicht des Verfassungsschutzes ist der Salafismus außerdem ein wichtiger Nährboden des Terrorismus.

"Salafistische Infrastruktur" in Berlin früh etabliert

Laut der Analyse dominieren Männer zu fast 90 Prozent die Salafistenszene. Sie sind im Schnitt 33,9 Jahre alt, ein Jahr älter als die Frauen. Die Szene sei damit älter als erwartet, so Geisel. Das widerspreche dem Eindruck, Salafismus sei ein Problem unter Heranwachsenden. Ein Grund für diese Altersstruktur sei, dass die Szene schon lange existiere und viele Salafisten mit ihr älter würden, so die Analyse. Außerdem habe sich in Berlin früher als in anderen Städten eine "salafistische Infrastruktur" etabliert - mit Moscheen, Kleidergeschäften, Buchhandlungen und Lebensmittelläden.

Salafistische Moscheen am Wohnort

Rund die Hälfte der Szeneangehörigen seien Deutsche, doch von diesen habe knapp ein Drittel eine doppelte Staatsangehörigkeit. Der Analyse zufolge dominieren die Pässe arabischer Länder und der Türkei. Die Wohnorte von Salafisten decken sich laut der Verfassungsschutzanalyse mit den Standorten salafistischer Moscheen. So nutzen knapp 400 Salafisten eine der vier Berliner Moscheen, welche die Behörde als Treffpunkte der Szene in ihren Berichten nennt: die Neuköllner "Al-Nur-Moschee", die "Ibrahim al-Khalil-Moschee" in Tempelhof, die "As-Sahaba-Moschee" in Wedding und die im Februar 2017 geschlossene Moabiter "Fussilet-Moschee". Letztere hatte der Attentäter Anis Amri regelmäßig besucht. Amri hatte vor einem Jahr einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet.

Kaum Flüchtlinge, viele russische Staatsangehörige

"Auffällig" ist laut Verfassungsschutz, dass bei den rein ausländischen Salafisten russische Staatsangehörige die größte Gruppe bilden. Meist handele es sich um Personen aus dem Nordkaukasus - Tschetschenen, Inguschen, Dagestaner und Osseten. Die Zahl der Flüchtlinge in der Berliner Salafistenszene sei gering. Der Verfassungsschutz spricht von aktuell 27 Personen, die von 2014 an in Deutschland ankamen und nach Berlin gelangten. Sie stammten vor allem aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Russland. "Die 'Zentren' der salafistischen Szene in Berlin sind auch ein Spiegel der Migrationsgeschichte im einst geteilten Berlin", heißt es in der Analyse des Verfassungsschutzes. So zählt die Behörde die meisten Szeneangehörigen in Wedding, Neukölln und Kreuzberg. Dort wohne mehr als die Hälfte aller Salafisten. Weiße Flecken seien die meisten Ortsteile im Osten, aber auch die teureren Gegenden im Berliner Südwesten.

CDU: zu wenig Personal für Verfassungsschutz

Innensenator Geisel sagte, es gebe erste Anzeichen, dass sich der Zuwachs der Szene verlangsamt, doch sie seien nicht verlässlich. Strafverfahren und Vereinsverbote seien Mittel, die der Rechtsstaat dem Salafismus entgegensetzen könne. Berlin habe im vergangenen Jahr auch sieben als gefährlich eingestufte Islamisten abgeschoben. Bisher war von fünf die Rede gewesen. Die Studie sei eine Grundlage, um die Programme zur Prävention und Deradikalisierung anzupassen, sagte Geisel.

Zur Frage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz im Verfassungsschutzausschuss, ob weitere Moscheen verboten werden, wollte sich Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) nicht äußern. Grundsätzlich gäben sie zu laufenden Verfahren keine Auskunft, um Verbote nicht zu gefährdet. "Der Bericht zeigt aber, dass wir die Moscheen im Blick haben", sagte Akmann. Sie würden daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Die CDU-Fraktion kritisierte allerdings, im Haushalt 2018/2019 sei zu wenig zusätzliches Personal für den Verfassungsschutz eingeplant, um die nötige Beobachtung der Salafistenszene zu gewährleisten. Statt der vom Innensenator geforderten 20 zusätzlichen Stellen seien es lediglich 10, hieß es in einer Mitteilung.

Polizei will Moscheen abhören

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski forderte im Verfassungsschutzausschus, ausländische Gefährder umgehend abzuschieben. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert die Überwachung von Gefährdern auf die Bundesebene zu verlagern. Dass die Landesebene das weder personell noch technisch leisten könne, habe der Fall Amri gezeigt, so die Landesvorsitzende Kerstin Philipp laut Mitteilung. Sie monierte auch, dass die Polizei die in der Analyse genannten salafistischen Moscheen nicht abhören dürfe - auch, wenn sie radikale Aktivitäten feststelle. "Wir hoffen, dass hier nicht offen zu Anschlägen aufgerufen wird. Fakt ist aber, dass wir es gar nicht wissen."