David Lejdar Berlin Dienstag, 09.01.2018 | 20:26 Uhr

Beim Einzug wurde ich von hieriger WoBaG informiert dass in den Häusern noch Asbest, aber angeblich kein Grund zur Sorge. Und nun sitze ich hier in Wohnung ausserhalb des Rings mit Stadtautobahn vorm Fenster und Abgasen im Ausmass dass wenn man mal trotz Lärm Fenster aufmacht es ziemlich schnell eine Abgasschmutzstaubschicht gibt. Aber zum einen ist die Miethöhe anscheinend die gleiche wie in relativ ruhiger Lage im Zentrum. Und zum anderen hat man als Privatperson im Falle von Krebs die Beweislast dass z.B. von Asbest her, was insbesondere absurd wenn Gericht unter eventuell zumindest Angeklagtem steht, d.h. z.B. Berliner Gericht ist argumentativ im Interessenkonflikt da deren Arbeitgeber auch direkter Wohnungseigentümer.



In dem Kontext ist es zwar toll dass mal endlich mehr Schwung bzg. Beseitigung, aber 3. Seite-beteiligung sehe ich als wünschenswert da viele Mieter wohl nicht mal wissen was Asbest ist geschweige denn in der Lage einschätzen zu können was "unsachgemäß" denn ist.