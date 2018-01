Holter hält dagegen: "Ich stelle immer wieder fest - sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen - dass insgesamt zu wenig über die Geschichte in der alten Bundesrepublik und in der DDR bekannt ist." Demokratiedefizite würden oft als ostdeutsches Problem gesehen. "Das sehe ich eben nicht so." Mehr Austausch über Geschichte und Leben in Ost- und Westdeutschland solle mehr Verständnis fördern.

Einen solchen Austausch pflegt die Johann-Heinrich-Bolte-Schule in Fehrbellin in der Ostprignitz schon seit 1990. Gemeinsam mit der Partnerschule in Dülmen in Nordrhein-Westfahlen organisiert Lehrerin Petra Striekert den Schüleraustausuch. Jedes Jahr fahren 30 Kinder aus Fehrbellin nach Dülmen, 30 Dülmener nach Fehrbellin, nach dem Prinzip "Austausch gegen Austausch", sagt Striekert im rbb-Interview.

Die Kinder werden in Gastfamilien untergebracht. "Wir fahren immer von Donnerstag bis Donnerstag, denn unsere Schüler gehen dann auch in Dülmen in die Schule." Um die jeweils andere Region kennenzulernen, gebe es auch immer einen Ausflugstag: "Im Westen fahren wir zum Beispiel nach Duisburg und schauen uns den Hafen an", sagt Striekert. "Wenn wir mit dem Dülmenern hier in der Region sind, geht es für einen Tag nach Potsdam oder Berlin."