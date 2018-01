teuer Berlin Mittwoch, 24.01.2018 | 16:41 Uhr

Also auf dogmatischer Ebene gebe ich Ihnen recht. Aber praktisch: Wenn man allein die Facebook-Mitarbeiterzahl in Essen und Berlin nimmt (1200), mit der untersten Besoldungsgruppe R1 in Berlin multipliziert (4118.45 € x 12) kommt man pro Jahr auf 59,305,680 Euro. Dann müssen Sie noch bedenken, dass Juristen nicht vom Himmel fallen. Deren Ausbildung an der Uni Kostet den Staat geschätzte 50.000 Euro pp. Das mal 1200 macht wiederum 60 Millionen. Weiterhin wären diese ausgebildeten Juristen sonst auf dem privaten Markt tätig. Der Volkswirtschaft / dem Staat entgingen also (Steuer)Einnahmen (=Opportunitätskosten). Das sind vielleicht weitere 60 Millionen p.a. Man Kommt also allein bei Facebook auf 180 Millionen Euro pro Jahr.

Weiterhin gibt es ja nicht nur Facebook, sondern auch alle möglichen anderen sozialen Netzwerke, Foren, Kommentarspalten, Blogs, etc. Sollen die auch alle mit Richtern moderiert werden? In Echtzeit? Da kommt man schnell auf Milliardensummen. Ist es das wirklich Wert?