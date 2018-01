rbb-24-nutzer Berlin Mittwoch, 24.01.2018 | 19:10 Uhr

Keines der einzelnen angesprochenen Fächer kann ohne Interdisziplinarität überleben; entscheidende Aussagen treffen. Geopolitische Fragen aufzustellen, geschweige denn zu klären, funktioniert nicht allein innerhalb von Einzeldisziplinen.



Sensibiliserung für demokratiegefährdende Politiken ist sehr wichtig. Jedoch ist auch das erfolgreiche Durchlaufen von Bildungskarrieren absolut kein Garant dafür, keine demokratiefeindlichen Haltungen in Teilen der Gesellschaft zu haben. Die AfD macht es vor, dort sind in Teilen akademisch Gebildete. In so einem Unterrichtsfach wird es also zwingend um mehr Umgang mit und Diskussion über Inhalte gehen, als sich nur mechanisch mit ihnen zu beschäftigen.



Das Fach zu benoten zeigt aber, dass man wenig selbstreflektiv ist. In der Gesellschaft gibt es mehr diskriminierende Konstruktionen als Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuelle Identität, ~ Orientierung etc.: Es gibt eben auch die selektierende Leistungsideologie u. konstruierte Klassen.