Es fehle an einigen Stellen Stacheldraht, die Außenzäune seien am Boden nicht gesichert, und Schlösser wie das an der Tür zum Heizungsraum, aus dem vier Häftlinge ausbrechen konnten, entsprächen nicht modernen Anforderungen, sagte der rechtspolitische Sprecher der Linken, Sebastian Schlüsselburg am Donnerstag. Bei den Schließanlagen müsse man prüfen, welche Räume mit besseren Schlössern elektronisch gesichert werden könnten.