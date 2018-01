Bild: dpa / Michael Kappeler

Berliner SPD-Basis vor dem Parteitag - "Ich hab Schiss vor Neuwahlen"

19.01.18 | 20:51 Uhr

Wut, Skepsis und Angst – dazwischen schwanken viele Berliner SPD-Mitglieder, wenn sie an eine neue Große Koalition denken. Einig sind sich alte und junge Sozialdemokraten darin: Ihre Partei soll nicht weitermachen wie bisher. Von Tobias Schmutzler

Skepsis, Wut und auch ein bisschen Angst - das sind die Emotionen, die viele an der Berliner SPD-Basis beschreiben, wenn sie an eine neue "GroKo" denken. In Bonn startet am Samstag der Parteitag, auf dem sich die Genossen für oder gegen Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden wollen. Der Brandenburger Landesverband hat vorab dafür gestimmt - die Berliner Sozialdemokraten entschieden dagegen. Der Wilmersdorfer Frank-Axel Dietrich ist seit 43 Jahren SPD-Mitglied - er sagt, es würde ihm geradezu weh, sollte sich seine Partei wieder Richtung "GroKo" bewegen. "Seit der ersten Großen Koalition hab ich noch keine erlebt, bei der wir gut rausgekommen sind", sagt der 60-Jährige. Im Sondierungspapier erkenne er wenig, was den Menschen in Deutschland ihre Sorgen nehmen könnte. Von der Parteiführung zeigt er sich enttäuscht. "Martin Schulz war doch der, der direkt nach den Wahlen ungefragt gesagt hat: Niemand hat die Absicht, eine 'GroKo' zu errichten", klagt Dietrich.

"CDU sieht SPD nur als Juniorpartner, nur zum Abnicken"

Und genau die sei nicht der Wählerwille, sagt Brigitte Poschmann. Die Siegerin der Sondierungen sei eindeutig die Union, kommentiert die 57-jährige Berlinerin. Auch wenn die SPD-Führung etwas anderes sage. "Ich weiß nicht, ob es ein In-die-Tasche-Lügen ist oder ein Ich-möchte-unbedingt-den-Posten-Haben. Ich weiß es nicht, aber es gefällt mir nicht", erzählt Poschmann. Das Argument einer stabilen Regierung wischt Poschmann beiseite - denn dem möglichen Koalitionspartner Union traue sie nicht: "Die CDU sieht die SPD nur als Juniorpartner, nur zum Abnicken. Ich glaube, dafür sind wir uns eigentlich zu schade."

71-Jährige mit Herz für den Anti-Kurs der Jusos

Und trotzdem sind manche an der SPD-Basis bereit, Ja zur Großen Koalition zu sagen - aus Angst vor dem, was sonst kommt. So wie Doris Grothusen: "Auch ich habe Schiss vor Neuwahlen, weil ich fürchte, dass der Bürger das alles nicht ganz so auf die Reihe kriegt und dann die ganze Chose nach rechts rumschwappt. Davor habe ich Angst und Respekt", sagt die 71 Jahre alte Sozialdemokratin. Aber sie zeigt sich trotzdem skeptisch. Die Anti-GroKo-Tour der Jusos imponiere ihr, sagt Grothusen. "Ich wäre gerne jung und bei den Jusos und rebellisch - und da wäre ich dann absolut gegen die GroKo. Aber ich bin schon in den ganz fortgeschrittenen Jahren und versuche, vernünftig zu sein – und hoffe, dass wir einen guten Weg finden jetzt zu einer Regierungsbildung", erzählt sie.

"Zeugt für mich ein bisschen von Faulheit"

Ein bisschen Rückenwind für die Jusos also - anders als von der Parteiführung. Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, hat den Jungen vorgeworfen, sie hätten das Sondierungsergebnis sowieso abgelehnt - egal was drinsteht. Katharina Kuckla von den Jusos in Spandau weist das zurück: "Ich finde es ein bisschen unfair – vor allem von einer Frau, die am Anfang der Legislaturperiode gesagt hat: 'Morgen bekommen die von der Union eins auf die Fresse'. Letztendlich bekommt die Parteibasis jetzt eins auf die Fresse. Das ist ein bisschen komisch in meinen Augen." Die 19-Jährige sagt, sie wolle sich nicht in die Ecke stellen lassen. Nur weil sie die GroKo ablehnen, seien die Jusos nicht verantwortungslos, betont Kuckla. Es gebe schließlich noch eine weitere Möglichkeit: die Minderheitsregierung. "Ich denke beim Thema Verantwortung: Als erstes haben Frau Merkel und die Union die Verantwortung, gut zu regieren. Eine Minderheitsregierung von vornherein auszuschließen – das zeugt für mich auch ein bisschen von Faulheit."

"Ich glaube nicht, dass mit denen Veränderungen möglich sind"

Ihre Juso-Freundin Leonie Hofmann stimmt ihr zu. Die 16-Jährige sagt, sie finde, in der letzten Großen Koalition seien die Ideen der Sozialdemokraten oft untergegangen. Aus ihrer Sicht brauche die SPD jetzt einen Neustart. "Ich würde mir wünschen, dass es da ein paar Wechsel geben würde. Das sind die gleichen 'alten Machthaber', die seit Jahren die gleiche Arbeit machen. Ich glaube nicht, dass mit denen Veränderungen möglich sind", sagt Hofmann.

