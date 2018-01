Oliver Berg/dpa Video: Brandenburg aktuell | 21.01.2018 | Stefanie Teistler & Interview Woidke | Bild: Oliver Berg/dpa

SPD sagt Ja zu Koalitionsgesprächen - Berlin und Brandenburg fordern GroKo-Nachverhandlungen

21.01.18 | 22:26 Uhr

Der Weg ist frei für Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD. Geht es nach Berlins Regierungschef Müller, müssen bei den Verhandlungen einige Punkte verbessert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke wünscht sich positive Nachrichten für die Lausitz.

Vier Monate nach der Bundestagswahl hat die SPD mit knapper Mehrheit den Weg zu Koalitionsverhandlungen mit der Union frei gemacht. Nach einer konfrontativen und emotionsgeladenen Debatte stimmten auf dem Parteitag in Bonn 56,4 Prozent von 642 Delegierten und Vorstandsmitgliedern dafür. Demnach gab es 362 Stimmen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Dagegen stimmten 279 Delegierte; es gab eine Enthaltung. Die Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition können damit in den nächsten Tagen beginnen und im besten Fall bereits im Februar abgeschlossen werden. Danach muss aber noch eine hohe Hürde überwunden werden: Die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder stimmen über den Koalitionsvertrag ab und haben damit das letzte Wort.

Von Zwergen und Riesen

Parteichef Martin Schulz hatte in einer kämpferischen Rede für eine große Koalition geworben. Kurz vor der Abstimmung trat er nochmals ans Rednerpult und sprach von einem "Schlüsselmoment" in der Geschichte der SPD. "Ich glaube, dass die Republik in diesem Moment auf uns schaut", sagte er. "Ja, man muss nicht um jeden Preis regieren, das ist richtig. Aber man darf auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen." Sein schärfster Widersacher Kevin Kühnert hatte an die Genossen appelliert, trotz weitreichender Folgen nicht vor einem Nein zurückzuschrecken. Der Leitspruch des Juso-Chefs für die Abstimmung: "Heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riesen sein zu können." Damit spielte der aus Berlin stammende Kühnert auf eine Aussage des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt an, der den Jusos einen "Zwergenaufstand" vorgeworfen hatte.

Müller fordert Nachverhandlungen

Die Sozialdemokraten müssen nach Ansicht von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) in den Koalitionsgesprächen mit der Union nun nachverhandeln. Gerade bei der sozialen Mietenpolitik und dem Familiennachzug müssten "noch klare Fortschritte erzielt werden", erklärte Müller, der auch Mitglied des SPD-Bundesvorstandes ist. "Es liegt nun auch an der Union zu zeigen, dass sie an einer guten Zusammenarbeit interessiert sind." Die SPD gehe gestärkt in die Verhandlungen. "Klar ist aber auch: Wir müssen in wichtigen Punkten noch stark verhandeln." CSU-Chef Horst Seehofer lehnte am Sonntag Nachverhandlungen in mehreren Punkten ab. Kanzlerin Angela Merkel ließ für die CDU offen, inwieweit aus ihrer Sicht noch Spielraum ist. In der Berliner SPD gibt es Vorbehalte gegen die Neuauflage einer GroKo. Die Spitze des Landesverbands etwa hatte sich mehrheitlich gegen eine neue rot-schwarze Bundesregierung ausgesprochen. Auch Müller kritisierte das Sondierungspapier, warb aber für weitere Gespräche. Der SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, erklärte, er halte den Gang in eine neue große Koalition nach wie vor für falsch, respektiere aber die Abstimmung. Auch die Abgeordnete Ülker Radziwill fände diesen Schritt "fatal" für die Zukunft der SPD. Das knappe Abstimmungsergebnis ist aus ihrer Sicht eine große "Klatsche" für die Befürworter einer GroKo. Die Botschaft sei klar: Sollten die SPD-Koalitionsverhandler kein besseres Ergebnis mitbringen, könnten sie "einpacken", sagte Radziwill. "Die Basis der SPD will nicht in eine Endlosschleife GroKo."

Brandenburger SPD begrüßt das Ergebnis der Abstimmung

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke begrüßte das Ergebnis der Abstimmung. "Die Partei ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und in die Koalitionsverhandlungen zu gehen", sagte er dem rbb. Das Ergebnis sei zustande gekommen, weil eine Gesamtabstimmung an der SPD-Basis ermöglicht werden solle. Es gelte, alle in der SPD mitzunehmen und ernstzunehmen.

Bei den Koalitionsverhandlungen gehe es für die SPD vor allem darum, "mehr zu tun im Bereich der Bildungsgerechtigkeit, mehr zu tun für Langzeitarbeitslose und vor allem mehr zu tun für die älteren Menschen", so Woidke. Die Koalitionsverhandlungen müssten daher noch etwas präziser werden. In Sachen Braunkohle und Lausitz wünscht sich Ministerpräsident Woidke mehr Unterstützung des Bundes, vor allem "bei der Ansiedlung von Bundesbehörden oder zusätzlichen wissenschaftlichen Einrichtungen in der Region". Dort seien "noch klarere Aussagen" nötig. Das seien Punkte, mit denen sich Brandenburg in die Verhandlungen einbringen werde.



Auch Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn zeigte sich erfreut über das Votum seiner Partei für Koalitionsverhandlungen mit der Union auf Bundesebene. "Das war ein Lehrstück für innerparteiliche Demokratie", sagte Stohn am Sonntag. Die Basis behalte nun mit dem Mitgliederentscheid das Heft des Handelns in der Hand. "Die Menschen erwarten von Parteien, dass sie gestalten wollen. Über das Wie wird jetzt verhandelt", sagte Stohn auf Anfrage. Auch der Generalsekretär der Brandenburger CDU, Steeven Bretz, begrüßte die Entscheidung des Parteitags. "Durch den Schlingerkurs von Martin Schulz hat die SPD in den vergangenen Monaten Schlagseite bekommen. Gut, dass trotzdem die Mehrheit der Delegierten ihrer Verantwortung gerecht werden will und für Koalitionsverhandlungen gestimmt hat." Deutschland brauche endlich eine neue Bundesregierung, die anfangen könne, zu arbeiten.