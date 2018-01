Die Anti-Terror-Einheit der Polizei wird künftig auch in Berlin stationiert. Das kündigte der Kommandeur der Einheit an und begründete das auch mit der erhöhten Sicherheitslage in Hauptstädten. Gleichzeitig wird die GSG9 personell aufgestockt.

Die Anti-Terror-Einheit der Bundespolizei, GSG9, bekommt einen Standort in Berlin. Das sagte der Kommandeur der Einheit, Jerome Fuchs, am Montag im rbb. Damit konkretisieren sich die Pläne, die Einheit weiter auszubauen. Seit etwa einem Jahr waren nur entsprechende Vorhaben bekannt.

Für Fuchs besteht die Herausforderung nun vor allem darin, geeigneten Nachwuchs zu finden. Hier sei man auf Bewerbungen von Polizistinnen und Polizisten angewiesen. Abwerbungen aus anderen Einheiten würde es nicht geben, so Fuchs gegenüber dem Inforadio.

Ob die neue Einheit in Berlin eine eigene Spezialsierung bekommen wird, sei "derzeit noch in der Planung", so der Kommandeur weiter. Grund für den zweiten Standort in Berlin ist die anhaltende terroristische Bedrohung. "Wenn man sich die vergleichbaren Terrorlagen anschaut europaweit, dann waren oftmals die Hauptstädte betroffen. Wir müssen uns auf jeden Fall in der Hauptstadt besser aufstellen. Die Zielrichtung ist klar: eine schnelle Reaktionsfähigkeit der GSG9 in der Hauptstadt", sagte Fuchs.



Wo genau die Einheit in Berlin stationiert werden soll, ist noch unklar. Im Gespräch ist derzeit Spandau. Das stünde aber noch nicht fest, hieß es.