09.01.2017

Wall AG und drei weitere übernehmen - Stadtwerbung soll Berlin viel Geld einbringen

09.01.18 | 12:54 Uhr

Werbung auf Berliner Litfaßsäulen, an Laternenmasten und auf erleuchteten Plakatflächen übernehmen künftig vier Firmen. Bisher war die Werbung größtenteils an den Betrieb der City-Toiletten gekoppelt. Die Neuregelung soll mehr Geld in die Landeskasse spülen.

Vier Firmen übernehmen künftig die Werbung in Berlin auf Litfaßsäulen, an Laternenmasten und auf erleuchteten Plakatflächen. Sie setzten sich in einer Ausschreibung durch. Der Senat rechnet mit höheren Erlösen für die Landeskasse. Bisher war ein Großteil dieser Stadtwerbung an den Betrieb der City-Toiletten gekoppelt. Beides liegt in der Hand des Berliner Unternehmens Wall. Der Senat will jedoch beides entflechten, um mehr Transparenz herzustellen und höhere Einnahmen zu erzielen. Die Ausschreibung für einen neuen stadtweiten Toilettenbetreiber läuft noch.

Wall weiter im Boot

Für die Stadtwerbung sind die Unternehmen nun gefunden. Wall wird auch weiter die großen City Light Poster und mehr als 1.000 frei stehende Werbeanlagen betreiben. Die Litfaßsäulen gehen an die Stuttgarter Firma ILG. Laternen-Werbung übernimmt laut "Berliner Morgenpost" die Firma Mediateam Stadtservice, die Werbung an 430 Uhren solle vorerst die Firma Ströer weiterbetreiben. Wieviel Geld mehr in die Landeskasse kommt, will die zuständige Verkehrsverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilen. In Medienberichten war zuvor von Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe die Rede. Der bisherige Vertrag mit dem Kombibetrieb von Toiletten und Stadtwerbung läuft Endes des Jahres aus.