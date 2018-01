In der Kleinstadt Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) im Süden von Brandenburg können die Bürger am Sonntag in einer Stichwahl über einen neuen Bürgermeister entscheiden. Beim ersten Urnengang vor zwei Wochen entfielen 47,87 Prozent der Stimmen auf Amtsinhaber Roland Pohlenz (parteilos). Er tritt beim zweiten Durchgang nun gegen den ebenfalls parteilosen Mirko Buhr an. Dieser war beim ersten Durchgang auf 33,79 Prozent der Stimmen gekommen. Die Wahlbeteiligung lag für den ersten Wahlgang bei knapp 50 Prozent. Rund 13.000 Einwohner sind wahlberechtigt. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr.

Insgesamt waren beim ersten Wahlgang fünf Kandidaten angetreten. Neben Pohlenz und Buhr waren das Christian Lisk (10,83 Prozent), Thomas Gürtler (4,06 Prozent) und Christian Janke (3,90 Prozent). Auch sie traten als Einzelbewerber an, die nicht von einer Partei aufgestellt wurden.