"Ich kenne das Zentrum aus dem Polizeiruf", so das Bekenntnis von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). "Und ich finde es schön, dass dort die deutsch-polnische Polizeiarbeit so abgebildet wird. Das gemeinsame Zentrum ist - so wie in der Realität - das Herzstück der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen."

Das gemeinsame Zentrum deutsch-polnischer Polizei- und Zollzusammenarbeit, von dem der SPD-Ministerpräsident spricht, steht seit zehn Jahren an einem symbolträchtigem Ort: dem ehemaligen Grenzabfertigungsgebäude in Świecko, mitten auf der Autobahn 12, kurz hinter Frankfurt (Oder). Am heutigen Donnerstag wird das zehnjährige Jubiläum gefeiert.

Derzeit arbeiten hier 65 Beamte - 21 aus Polen, 44 aus Deutschland. Kollegen von Zoll und Bundespolizei, sowie der Polizei aus den Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Da die polnische Polizei zentral geführt wird, gibt es diese Aufteilung hier nicht. Neben den Polizeikollegen sitzen auch der Grenzschutz und der polnische Zoll im Polizeizentrum.