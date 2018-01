Senat will Tauschbörse für Wohnungen einrichten

Eine preisgünstige und geeignete Wohnung zu finden, wird in Berlin immer schwieriger. Einfacher könnte da ein Tausch sein: Mieter der landeseigenen Wohnungsgesellschaften sollen künftig online einen Tauschpartner für ihre Wohnung suchen können, wenn sich ihr Bedarf ändert. "Der Aufbau der Börse ist im Gange", teilte eine Sprecherin der Senatsbauverwaltung am Montag mit. Die Idee: Wenn zum Beispiel Familien eine größere Wohnung brauchen, können sie online jemanden finden, der sich eine kleinere und günstigere Wohnung wünscht. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.



Das Angebot soll für landeseigene Wohnungsunternehmen gelten und im zweiten Quartal 2018 starten. Mieter können sich auch jetzt schon für einen Tausch bei ihrer Gesellschaft melden, sagte die Sprecherin. Nun werde aber ein zentrales Online-Tool für alle aufgebaut. Weil in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen nach Berlin gezogen sind, sind freie Wohnungen knapp. Auch auf einigen Immobilienportalen inserieren Leute ihre Wohnungen zum Tausch gegen andere.

Die CDU bezeichnete das Modell als "Irrweg". "Statt mit Investoren zu sprechen und die großen Neubauprojekte endlich voranzubringen, sucht die Senatorin ihr Heil in der Tauschwirtschaft. Diese sozialistische Mangelverwaltung ist weder innovativ noch zielführend", sagte der Berliner Bundestagsabgeordnete Kai Wegner einer Mitteilung zufolge. "Gegen steigende Mieten und zu wenige Wohnungen hilft nur: Bauen, bauen, bauen."