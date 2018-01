Oliver Grund Cottbus Dienstag, 16.01.2018 | 17:18 Uhr

Nein die Tegelschließer sind ein komisches Völkchen, da sie resistent gegen Fakten und Zahlen sind. Dieses Gutachten sagt also aus das wenn es politisch gewollt ist eine Offenhaltung möglich ist. Genau das haben die Gegner bestritten. Also der Berliner Senat entscheidet sich für die Offenhaltung da abzusehen ist das der BER zu klein ist und für die zu erwartenden Passagierzahlen nicht vergrößert werden kann. Es kann keine 3 Startbahn gebaut werden, die Anbindungen per Auto können auch nicht verbessert werden und eine Superschnelle Bahn ist zu teuer - dann Verhandelt der Senat mit Brandenburg und beweist das der BER immer ausgelastet ist und somit Tegel keine Gefahr für die Einnahmen Brandenburgs ist, sie können sicher sein das Brandenburg dann nichts dagegen hat, der Bund will nur kein neues Geld in die Hand nehmen und würde auch zustimmen. Experten werden beweisen das der BER zu klein ist und nicht viel mehr ausgebaut werden kann. So dann brauchen sie nur noch ein Gesetz das in bestimmten Schritten immer die leisesten Flugzeuge Landegenehmigungen bekommen und schon werden auch Leute in der Einflugschneise zustimmen. Aber es kann ja kein Senst zustimmen und kein Linker weil ja dann die FDP recht hätte und das wollen wir doch nicht egal ob es logischer, wirtschaftlicher, zukunftsweisender und auch schöner wäre.