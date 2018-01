Eine Schließung des Berliner Flughafens Tegel nach der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER im brandenburgischen Schönefeld zöge mehr Arbeit für brandenburgische Verfassungsschützer nach sich.

Ab diesem Zeitpunkt müssten sie die Last der Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Mitarbeitern im Flughafenbereich in der Hauptstadtregion nahezu alleine tragen, wie das Innenministerium am Sonntag in Potsdam mitteilte.