dpa/Paul Zinken Audio: Abendschau | 24.01.2018 | Sabrina Wendling | Bild: dpa/Paul Zinken

Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw - Verkehrssenatorin Günther verspricht Untersuchungen

24.01.18 | 19:54 Uhr

Einen Tag nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin mit einem Lkw hat sich Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther den Unfallort angesehen. Mit einer Mahnwache wurde am Mittwochabend der getöteten 52-Jährigen gedacht.

Nach dem jüngsten tödlichen Unfall einer Radfahrerin in Berlin-Schöneberg hat Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) umfassende Untersuchungen angekündigt. "Wir werden sehr schnell gucken, welche Maßnahmen anzuordnen sind, damit sich so etwas möglichst nicht wiederholt", sagte sie am Mittwoch bei einem Besuch der Unfallstelle. Als erste Maßnahmen kündigte Günther an, dass im Frühjahr zunächst der Fahrradweg an der Kolonnenstraße farblich markiert werden soll.

Verkehrssenatorin Regine Günther an der Unfall-Kreuzung. | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Erster tödlicher Radunfall in diesem Jahr

Ausschließen könne man derartige Unfälle aber nie ganz, räumte Günther, die für die Grünen im Senat sitzt, ein. Die Senatorin wies auf eine Bundesratsinitiative hin, mit der das Land Berlin anregen will, Lastwagen verpflichtend mit sogenannten Abbiegeassistenten für Notfallbremsungen auszurüsten. Am Dienstagmorgen war eine 52 Jahre alte Radfahrerin in Schöneberg an der Kreuzung von Kolonnenstraße und Hauptstraße von einem rechts abbiegenden Lastwagen angefahren und getötet worden. Der Unfall in Schöneberg ist der erste Radunfall mit tödlichem Ausgang in diesem Jahr, sagte ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Im Berliner Straßenverkehr starben im vergangenen Jahr neun Radfahrer, vier davon wurden laut ADFC von rechtsabbiegenden LKW überfahren.

Mahnwache an der Unfallstelle

Mit einer Mahnwache an der Unfallstelle ist am frühen Abend an die getötete Radfahrerin gedacht worden. Dazu aufgerufen hatten die Initiative Volksentscheid Fahrrad und andere Vereine. Der Fahrradclub ADFC stellte ein weißes Fahrrad zum Gedenken an die Verunglückte auf. Die Initiative bezeichtete Günthers Ankündigung in einem Tweet als "gute erste Schritte". Es müsse aber mehr folgen. Die Initiative fordert unter anderem Sicherheitsinseln, damit das Abbiegen verlangsamt wird.

Die Unfallstelle gilt als besonders gefährlich

Die Kreuzung, an der der Unfall passierte, gilt seit Langem als besonders gefährlich. Die vielbefahrene Kolonnenstraße wird am Kaiser-Wilhelm-Platz, wo sie endet, in zwei Autospuren geteilt. Die rechte Spur müssen sich Autofahrer mit Fahrradfahrern teilen - sowohl mit denen, die nach rechts in die Hauptstraße abbiegen, als auch mit den Fahrradfahrern, die nach links abbiegen wollen, denn die Radspur führt sie zunächst neben den Autos geradeaus. Die rechte Spur ist jedoch so schmal, dass Autos und Lkw zwangsläufig den Fahrradschutzstreifen mitbenutzen müssen - so schilderten es die Grünen im vergangenen Sommer in einem Antrag der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg. Es handele sich um "eine gefährliche Unsicherheitszone", so die Grünen. "Hier ist Gefahr im Verzug." Beschlossen wurde damals, dass man dem Bezirksamt empfehlen werde, den Straßenzuschnitt zu ändern. Als kurzfristige Maßnahme zum Schutz der Radfahrer sollte die Fahrradspur rot eingefärbt und das Fahrradpiktogramm erneuert werden, wurde damals beschlossen. Umgesetzt wurde dieser Vorschlag bisher nicht.