Ingolf Cottbus Donnerstag, 18.01.2018 | 13:33 Uhr

Eine Maßnahme wäre z.B. diejenigen zur Kasse zu bitten, die sich durch den Abgasbetrug in all den Jahren die Taschen voll gestopft haben. Der deutsche Michel macht natürlich ein freundliches Gesicht. Schon ist vergessen, dass die Autoindustrie - und das ist nicht nur VW - ihre Kunden über Jahre verarscht hat und dem Staat Milliarden an Steuern verloren gingen, oder von gutgläubigen Autobesitzern zu Unrecht gezahlt wurden. Jetzt sitzt das überhebliche Gesinde schon wieder am Gabentisch der Politik und genehmigt sich wieder einmal eine große Kelle Fördergelder aus dem Steuersäckel, um die Entwicklung der Elektromobilität voran zu treiben, an der sie sich später natürlich wieder trefflich bereichern wird. Das ist die grundhässlichste Fratze des Kapitalismus und steht der steuerfinanzierten Bankenrettung in den 2008ern in nichts nach. Vielleicht wäre es das beste für die Luft, den Umgang mit dieser stinkende "Kloake" zu überdenken...