Staatsschutz-Leiterin bestätigt - Mehr überlastete Anti-Terror-Fahnder in Berlin als bekannt

26.01.18 | 21:26 Uhr

Die Überlastung im Berliner Landeskriminalamt scheint gravierender zu sein als zunächst angenommen. Die Polizei selbst räumte jetzt weitere Fälle ein - und die Leiterin des Staatsschutzes fand im Anti-Terror-Untersuchungsausschuss deutliche Worte.

Im Berliner Landeskriminalamt haben mehr Anti-Terror-Ermittler als angenommen eine massive Arbeitsüberlastung in ihrer Abteilung gemeldet. Das erklärte die Polizei selbst in einer Pressemitteilung am Freitag. Es seien mittlerweile zwei weitere Überlastungsanzeigen aus einem anderen Kommissariat im Bereich Islamismus-Bekämpfung festgestellt worden. Eine stamme vom 28. Januar 2015, eine weitere sei genau ein Jahr später, am 28. Januar 2016, aufgegeben worden. Ob es noch weitere Anzeigen gebe, werde derzeit geprüft. Bekannt sei bereits, dass auch andere Dienststellen in der Polizei Berlin außerhalb des Polizeilichen Staatsschutzes Überlastungsanzeigen in vergleichbarer Form formuliert haben.

Staatsschutz-Leiterin bestätigt Überlastung

Die Leiterin des für politische Taten zuständigen Staatsschutzes, Jutta Porzucek, bekräftigte diesen Eindruck. Im Amri-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses sagte sie am Freitag, die Anti-Terror-Abteilungen des Berliner Staatsschutzes seien bereits vor dem islamistischen Anschlag an der Grenze ihrer Arbeitsfähigkeit gewesen: "Im Laufe des Jahres 2016 wurden die Belastungen zunehmend so groß, dass ich den LKA-Leiter immer wieder darauf hingewiesen habe", sagte Porzucek. "Wir waren an einem Punkt, wo kein Spielraum mehr ist und eine grenzwertige Arbeitesbelastung erreicht war." Spätestens seit den Anschlägen von Paris und Nizza habe sich die Situation auf diese Weise verschärft, sagte Porzucek: Bis zu 50 Leute hätten gefehlt. Ein entscheidendes Gespräch zum Thema zwischen dem LKA-Chef Christian Steiof sowie ihr und ihren Mitarbeitern habe am Nachmittag des 19. Dezember 2016 stattgefunden - wenige Stunden vor dem Terroranschlag.



Spitzentreffen angekündigt

Der rbb und die "Berliner Morgenpost" hatten am Donnerstag über die Übelastungsanzeige eines Kommissariatsleiters aus dem LKA 541 berichtet, das sich mit Anti-Terror-Ermittlungen beschäftigt. Die Anzeige stammt vom 12. Oktober 2015 – das ist mehr als ein Jahr vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Die Polizei kündigte am Freitag ein Treffen der Führungskräfte an, auf dem das Problem der Arbeitsüberlastung besprochen werden soll. Angesichts der aktuellen Situation werde die Behördenleitung am kommenden Dienstag alle relevanten Aspekte zum Verfahren und zum Umgang mit derartigen Überlastungsmeldungen erörtern.

Personelle Verstärkung ist angelaufen

Derzeit gebe es keinen einheitlichen Umgang mit so genannten Überlastungsanzeigen, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Deshalb könne keine valide Aussage darüber getroffen werden, in welchen Dienstbereichen und in welchem Umfang von diesem Instrument in der Vergangenheit Gebrauch gemacht worden ist. Allerdings sei bereits 2015 beschlossen worden, 20 zusätzliche Mitarbeiter in der Terrorismus-Bekämpfung einzusetzen. Wie die Berliner Polizei am Freitagnachmittag rbb|24 mitteilte, liegt die Zahl der Mitarbeiter, die dort inzwischen zusätzlich tätig sind, "deutlich im zweistelligen Bereich".