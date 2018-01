Rechtliche Zweifel an Volksbegehren zur Videoüberwachung

Das Berliner Volksbegehren für mehr Videoüberwachung in der Öffentlichkeit könnte juristisch anfechtbar sein. Laut einem aktuellen Gutachten erlaubt es Aufnahmen, die nach Bundesrecht nicht möglich wären. Die Berliner CDU hält die Bedenken für unbegründet.

Das Berliner Volksbegehren für mehr Videoüberwachung in der Öffentlichkeit könnte verfassungswidrig sein. Das geht aus einem Gutachten hervor, das von der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus in Auftrag gegeben wurde.

Wenn der Gutachter Recht behält, müsste der Innensenator das Volksbegehren an mehreren Stellen ändern lassen oder sogar ganz stoppen. Der Knackpunkt in dem vorliegenden Text ist demnach ein Passus, der es erlaubt, auch verdeckte Bild- und Tonaufnahmen in der Öffentlichkeit zu machen. Solche verdeckten Aufnahmen hat der Bund zwar für schwere Straftaten erlaubt, nicht aber für eine allgemeine Videobeobachtung. Eine gesonderte Landesregelung, die solche Aufnahme ausschließlich für ein bestimmtes Gebiet erlaubte, würde gegen die Verfassung verstoßen, argumentiert Professor Fredrik Roggan von der Fachhochschule der Polizei Brandenburg.