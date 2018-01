Die Suche nach einem neuen Bürgermeister für die Kleinstadt Lauchhammer in Südbrandenburg wird in einer Stichwahl entschieden. Bei der Wahl am Sonntag erhielt keiner der fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit, wie die Wahlleitung am Abend mitteilte.

Auf Amtsinhaber Roland Pohlenz (parteilos) entfielen demnach 47,87 Prozent der Stimmen. Pohlenz war für eine Listenvereinigung aus CDU, FDP, SPD, UBV und der Wählergruppe Vereine Lauchhammer angetreten.

Bei der Stichwahl in zwei Wochen wird er nun gegen Mirko Buhr (parteilos) antreten, der beim ersten Durchgang 33,79 Prozent der Stimmen holte.